Sì … GENIALE! IL CONCORSO PER LE SCUOLE SUI PRODOTTI D’INGEGNO

Online il bando di Fondazione Caript con due nuove sezioni dedicate all’arte e all’ambiente

La scienziata Silvia Marchesan testimonial di questa edizione

Rivolto a tutte scuole della provincia di Pistoia è aperto il bando per l’edizione 2021/2022 di Sì … Geniale! La scienza ti fa volare, il concorso promosso da Fondazione Caript dedicato ai prodotti d’ingegno che quest’anno ha una testimonial d’eccezione: Silvia Marchesan, docente di chimica all’Università di Trieste, selezionata dalla prestigiosa rivista Nature tra gli undici più importanti scienziati emersi a livello mondiale per risultati conseguiti.

Con questa significativa partecipazione il concorso si arricchisce di due nuove sezioni speciali:

– L’arte ha bisogno di te!, in collaborazione con Pistoia Musei, propone alle scuole di realizzare un prodotto d’ingegno (da dispositivi a prodotti multimediali) per valorizzare l’Antico Palazzo dei Vescovi o la mostra Medioevo a Pistoia;

– Un parco da scoprire, dedicata alla sostenibilità, alla cura e alla salvaguardia dell’ambiente, in collaborazione con il Centro per la ricerca Gea su progetti che spaziano dalla classificazione delle piante al monitoraggio della fauna selvatica all’accessibilità e promozione del parco di Gea.

Sì … Geniale! conferma naturalmente la sezione dedicata all’intelligenza, alla bellezza e all’utilità della scienza, con le scuole chiamate a elaborare esperienze, materiali multimediali, invenzioni, macchine ma anche racconti, documentari, ricerche storiche. Queste le tappe principali nelle quali è articolata la nuova edizione del concorso:

entro gennaio 2022 le scuole dovranno comunicare la loro modalità di partecipazione all’indirizzo e-mail elena.pagli@fondazionecrpt.it;

entro marzo 2022 dovrà essere inviata una scheda che illustri il prodotto d’ingegno realizzato e il percorso che ha portato alla sua creazione;

entro la metà di aprile 2022 dovranno essere realizzati i prodotti d’ingegno;

dal 2 all’8 maggio 2022 sarà aperto il Giardino delle Invenzioni, nel convento di San Domenico a Pistoia, dove sarà esposto quanto realizzato dalle scuole;

sabato 7 maggio si terrà la grande festa conclusiva cui potranno partecipare tutti gli studenti e gli insegnanti che hanno aderito al bando.

Come negli anni passati Sì … Geniale! è un concorso cui possono partecipare tutte le scuole della provincia di Pistoia, da quelle dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, che mette in palio premi da 500 a 10mila euro destinati a migliorare la didattica tramite l’acquisto di dotazioni tecnologiche, arredi per nuovi ambienti di apprendimento, materiale per progetti specifici oppure per finanziare viaggi di istruzione e visite a musei e laboratori.

La nuova edizione di Sì … Geniale! si inserisce nelle iniziative di Fondazione Caript per promuovere la qualità della formazione di base e l’intento del concorso è coinvolgere le classi in tutte le fasi del percorso proposto, cercando di trasmettere un’immagine “amichevole” della scienza, dell’arte e dell’ambiente per sviluppare verso questi ambiti un rapporto positivo e fiducioso.

Il bando scade il 31 gennaio 2022 ed è pubblicato http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/progetti-bandi-e-modulistica/ .