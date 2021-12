Street Levels Gallery, la prima galleria fiorentina interamente dedicata all’arte urbana, compie cinque anni e li festeggia venerdì 17 dicembre 2021, nei suoi spazi completamenti rinnovati dopo un lungo periodo di restauro, inaugurando “Unity Wanted Vol.2”, che nel giorno esatto dell’anniversario ripropone, in una mostra collettiva, molti dei giovani artisti che nel 2016 diedero il via all’avventura della galleria: Clet, Ache77, Exit Enter, Mìles e tanti altri sranno in mostra in via Palazzuolo sino al 9 gennaio.

“Unity Wanted” significa “uniti nella ricerca”, ed è ciò che accomuna i fondatori della Street Levels Gallery e tutti gli artisti proposti in mostra; uniti, appunto, nella continua ricerca e nel dialogo profondo con la strada, nell’interazione costante della loro arte con lo spazio pubblico. Unity Wanted Vol.2 vede coinvolti la maggior parte degli artisti di quella prima mostra, che da quel momento hanno sempre lavorato con la galleria, ma anche nuovi protagonisti della street art, nel segno del continuo cambiamento che coinvolge l’arte urbana e gli scenari delle nostre città. In ricordo della prima inaugurazione, avvenuta proprio il 17 dicembre 2016, in cui la Street Levels festeggiò il suo inizio con una grande mostra collettiva, Unity Wanted Vol.2 vuole aprire, con una nuova festa, un nuovo capitolo per la giovane galleria.

Tra gli artisti in mostra il famoso stencil artist Ache77, Camilla Falsini, illustratrice intervenuta nelle principali città italiane con grandi opere di arte pubblica, Clet, le cui immagini dall’estetica minimalista abitano gli spazi metropolitani e la segnaletica verticale delle principali città europee, e ancora lo street artist toscano Exit Enter, i cui “omini” traducono in pochi, semplici tratti le declinazioni dei sentimenti umani, affrontando tematiche sociali contemporanee come il consumismo, l’immigrazione, la guerra.ù

Street Levels Gallery acquisirà parallelamente anche un proprio spazio virtuale, grazie alla nuova piattaforma web della galleria che sarà presto online. All’interno del nuovo sito www.streetlevelsgallery.com, proprio come nello spazio fisico della galleria, ogni artista avrà una sezione espositiva a lui dedicata, che darà ampio risalto al suo percorso e alle sue opere. La pagina relativa ad ogni artista sarà corredata di una breve biografia, di un testo di approfondimento e di informazioni su di esso, come premiazioni, precedenti mostre realizzate e pubblicazioni. Sulla piattaforma sarà presente anche una sezione e-commerce dedicata alla compravendita delle opere d’arte, strumento che fornisce agli artisti selezionati da Street Levels Gallery la garanzia di poter esporre il loro operato ad un bacino di utenza selezionato, interessato e consapevole. La piattaforma web si configura, dunque, come un touch point essenziale sia per garantire al brand una consapevolezza da parte del suo pubblico, sia per consolidare gli artisti al suo interno in termini di immagine e di valore.

Orario mostra

Dal martedì alla domenica ore 15.00 – 19.00