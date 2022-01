Alexanderplatz Jazz Club, Gianluca Vigliar Quartet in concerto

La programmazione dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, Lunedì 17 gennaio, Gianluca Vigliar Quartet. Gianluca Vigliar, si esibirà

insieme ad una band d’eccezione: al pianoforte Domenico Sanna, alla batteria, Marco Valeri, presente in tutti i suoi progetti e al contrabbasso, ospite d’onore Ameen Saleem. Gianluca Vigliar ha sempre sperimentato in questi ultimi anni formazioni più atipiche come il trio o il quartetto piano-less o come nell’ultimo disco (Am.a records 2020) in quintetto con il vibrafono.In questa occasione sente il bisogno di riavvicinarsi ad una formazione più classica in quartettto con il pianoforte, esplorando un repertorio all’insegna di standards,con l’inserimento di qualche brano originale.Gianluca Vigliar ha collaborato con Gregory Hutchinson, Gegè Munari, Fabio Zeppetella, Giovanni Tommaso, Pino Jodice,Mario Corvini,Giorgio Rosciglione. Negli ultimi anni ha partecipato a numerosi concorsi e festival: nell’estate del 2010 vince con il suo Trio il primo premio come migliore solista nella finale del concorso organizzato dal Festival di Fara in Jazz. Il 7/8 ottobre 2011 ha partecipato con il suo trio alla rassegna ‘Italian Jazz Days a New York’ coordinata dal direttore del Lincoln Center Antonio Ciacca, esibendosi una delle due serate con lo special guest Fabio Zeppetella.

lunedi 17 gennaio ore 21,00

GIANLUCA VIGLIAR Quartet

Gianluca Vigliar, sax

Marco Valeri , batteria

Domenico Sanna , pianoforte

Special Guest:

Ameen Salem, contrabbasso