”A tutti” della compagnia Menoventi ad Alta Luce Teatro

Con Tamara Balducci e Mauro Milone

selezione e cura dei testi di Gianni Farina

produzione E production/Menoventi

Il reading A tutti è un collage polifonico che restituisce alcuni frammenti della biografia e dell’opera di Majakovskij.

Raccontare le ultime pulsazioni di Majakovskij significa raccontare la fine di una generazione straordinaria, narrare la rapida parabola di un manipolo di ragazzi che si riunirono sotto il vessillo della Rivoluzione d’Ottobre.

“Mosca, 14 aprile 1930. Intorno alle undici del mattino i telefoni si mettono a suonare tutti insieme, come indemoniati, diffondendo «l’oceanica notizia» del suicidio di Vladimir Majakovskij: uno sparo al cuore, che immediatamente trasporta il poeta nella costellazione delle giovani leggende. Per alcuni quella fine appare come un segno: è morta l’utopia rivoluzionaria. Ma che cosa succede davvero quella mattina nella minuscola stanza di una kommunalka dove Majakovskij è da poco arrivato in compagnia di una giovane e bellissima attrice, sua amante?”…

(dal risvolto di copertina di Il defunto odiava i pettegolezzi, di Serena Vitale, 2015, Adelphi).

Durata 60′

sabato ore 20.30

