Arriva al cinema ”Sword Art Online”

Trailer: https://youtu.be/29DaIutjx48

Continua la Stagione 2022 degli Anime al Cinema, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il secondo appuntamento dell’anno è con SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, in arrivo nelle sale il 4, 5, 6 aprile (elenco a breve su https://www.nexodigital.it).

Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione. La serie di romanzi di SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di Sword Art Online, che descrivono il viaggio di Kirito e Asuna attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano.

Sword Art Online, la serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo: circa 26 milioni di copie dei volumi sono state stampate in diversi paesi, tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, mentre il ricchissimo merchandising comprende, tra gli altri, videogiochi, manga, costumi e spade. Per l’adattamento anime, premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award, sono state già realizzate 4 stagioni, un film e uno speciale.

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT si svolge molto tempo prima che la “Saetta” e lo “Spadaccino Nero” fossero conosciuti con questi nomi… È infatti il 6 novembre 2022 quando viene lanciato ufficialmente il primo VRMMORPG al mondo, Sword Art Online. Ma i giocatori, ancora euforici per aver effettuato il primo accesso, si trovano improvvisamente intrappolati all’interno del gioco quando il Game Master li priva di qualsiasi modo per disconnettersi, dando loro un inquietante avvertimento: “Questo sarà pure un videogame, ma il tempo dei giochi è finito”. Se un giocatore muore nel gioco, infatti, muore nel mondo reale. Di fronte a queste parole, i giocatori si fanno prendere dal panico e dalla disperazione. Tra loro c’è Asuna: nonostante non conosca ancora le regole di questo mondo, parte alla conquista del castello di ferro galleggiante di Aincrad, la cui vetta è troppo alta per essere vista. Mentre i giorni passano, avviene un incontro fatidico. E poi, un addio… Sebbene in balia della realtà che le appare davanti agli occhi, Asuna continua a combattere con tutte le sue forze, finché un giorno qualcuno non le appare davanti: il distaccato spadaccino, Kirito…

SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT arriva al cinema in collaborazione con il partner J-Pop, uno dei principali editori di manga in Italia nato nel 2006 come etichetta dedicata ai fumetti giapponesi del gruppo Edizioni BD. Nel suo catalogo da oltre 5000 titoli sono presenti successi come The Promised Neverland, Tokyo Ghoul, Pokemon e The Legend of Zelda, insieme a recenti hit del calibro di Tokyo Revengers, La via del Grembiule, Komi can’t Communicate e Hanako-kun e i sette misteri dell’accademia Kamome. Nel catalogo di classici J-Pop figurano nomi leggendari del calibro di Osamu Tezuka, Go Nagai, Shotaro Ishinomori, Moto Hagio, Kazuo Kamimura, tutti con una loro collana dedicata. La produzione di romanzi giapponesi nasce con la passione per le Light Novel, proprio a partire da Sword art Online, di cui J-Pop pubblica sia la serie di Light novel, che gli adattamenti manga che coprono i suoi numerosi archi narrativi. A catalogo, titoli di fama mondiale come La Malinconia di Haruhi Suzumiya, Overlord, Danmachi, Re:Zero, nonché la produzione a romanzi del grande regista Makoto Shinkai, con opere di successo come your name., il giardino delle parole, 5cm al secondo, e molti altri.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID. Dopo SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, il prossimo appuntamento sarà quello con LA FORTUNA DI NIKUKO (16, 17, 18 maggio 2022).