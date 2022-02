Per la Giornata della Lingua Madre Atlantyca dona 800 libri per bambini alla Biblioteca di Affori UA

In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, istituita il 21 febbraio da UNESCO, Atlantyca ha donato 800 libri in 7 lingue, tra cui l’ucraino, alla Biblioteca per Ragazzi dell’Associazione “Ucraina Più -Milano APS”, che si occupa di educazione all’interculturalità, integrazione sociale dei cittadini ucraini, di promozione dell’educazione finanziaria, collaborando attivamente con il Consolato Generale d’Ucraina a Milano e l’Ambasciata d’Ucraina in Italia e svolgendo numerose attività di promozione culturale ucraina.

I volumi andranno ad arricchire la Biblioteca dell’Associazione, che ha sede presso l’agenzia dei servizi “Moving People-Gruppo Europa Milano Affori” – in via Brusuglio 73 a Milano – e che sarà presentata ufficialmente alle autorità cittadine venerdì 25 febbraio alle ore 18, in occasione di una speciale apertura ideata proprio per festeggiare la giornata dedicata alla Lingua Madre.

La donazione si inserisce nell’ambito del progetto etico Terra Lingua Madre, ideato da Atlantyca nel 2012, che supera così i 12.000 volumi, in 22 diverse lingue, donati a Consolati, Istituti di Cultura, Festival, Associazioni Culturali e Biblioteche. Quello di Terra Lingua Madre è un progetto di relazione col territorio continua e quotidiana, coordinato fattivamente da Tiziana Ragusa, Management Assistant ed Event Manager di Atlantyca, nome ormai noto alle varie associazioni che hanno beneficiato in questi anni delle decine di donazioni, nazionali e internazionali. Tra le tante si ricordano quelle al C.I.Q. (il Centro Internazionale di Quartiere, punto di riferimento della Milano multietnica e del quartiere Corvetto), al Lab Barona – Repair Cafè e all’Associazione La Cordata di Milano, alla Biblioteca Casa di Janghi di Dakar, in Senegal, ai Consolati di Cuba, Brasile e Perù a Milano, al Consolato del Senegal a Torino e a Milano, agli Istituti di Cultura Spagnola di Torino, al Milano Latin Festival, alla Biblioteca Dergano e alla Biblioteca Oglio di Milano.

Spiega Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca Entertainment e ideatrice del progetto: “Quest’anno Terra Lingua Madre di Atlantyca compie dieci anni. Per noi è un traguardo importante e, per certi versi, inatteso: abbiamo lavorato con passione e siamo arrivati a donare oltre 12.000 volumi, di cui quasi 10.000 solo nell’ultimo anno. Con la pandemia ci siamo resi conto che, nonostante la complessità del momento, era indispensabile da parte nostra uno sforzo aggiuntivo per sostenere i piccoli delle seconde generazioni con storie e libri che permettessero loro di non dimenticare la lingua dei loro genitori e dei nonni, quindi delle loro radici, e poter diventare, anche grazie alla lettura e al potere della fantasia, nuovi inediti cittadini in un mondo ormai più interconnesso che mai. La collaborazione con l’Associazione “Ucraina Più – Milano APS” e con Iryna Luts ci rende quindi particolarmente felici perché la Biblioteca si trova in una delle zone più importanti della Milano multietnica ed è dedicata alla comunità ucraina, una delle più numerose e capillari d’Italia. Un nuovo tassello che rafforza il progetto Terra Lingua Madre, che si impegna a rappresentare un crocevia tra culture diverse, come dimostrano le 22 lingue dei libri che abbiamo donato in questi anni, che spaziano dall’arabo al giapponese, dal portoghese al cinese, dall’iraniano al greco!”.

