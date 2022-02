Confermato lo spettacolo ”Alice in Wonderland”

La compagnia di Kiev è in tour europeo con lo spettacolo e ha debuttato in Italia l’8 febbraio al Teatro Brancaccio di Roma. Lo spettacolo è previsto in 15 città italiane. Dopo Roma, è già stato a Trieste, Civitanova Marche e Assisi. Sarà ora a Belluno, Novara, Lamezia, Lecce, Bari e poi l’8 a Ferrara. Il tour proseguirà in altre città della penisola fino al 13 marzo.

Tratto dal romanzo di Lewis Carroll del 1865, Alice in Wonderland è uno show di arte circense appassionante, sofisticato ed elegante, che coinvolge più di trenta atleti, acrobati e ballerini e intreccia molteplici discipline sul palco: la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza. L’atmosfera fiabesca delle avventure di Alice nel paese delle meraviglie verrà ricreata sul palco del Teatro Abbado grazie alle musiche e alle videoproiezioni con scenari onirici 3D proiettati su enormi schermi a LED.

Circus-Theatre Elysium è stato fondato nel 2012 come circo collettivo. Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed, che ha riunito un cast di professionisti di respiro internazionale dando vita a un circo moderno e unico, mostrandone per primo le potenzialità sceniche. Una squadra composta da oltre 50 persone, con sette performer solisti, 12 artisti circensi, 20 ballerini ai quali si aggiunge il team tecnico. Il progetto è portato avanti anche grazie a Maria Remneva, pluripremiata direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina con più di vent’anni di esperienza. Tutto è iniziato con “Fairytale Show”, uno spettacolo allora composto da pochi numeri, ma che in poco tempo ha avuto enorme successo, registrando il sold-out in Francia. Ha così preso vita “Alice in Wonderland e le geometrie del sogno”, già applaudito in Ucraina, Russia, Bielorussia, Francia e Cina.

INFO

Biglietti da 13 a 39 euro (intero).

Sono previste riduzioni per senior (over 65), under 30, under 20 e abbonati alla stagione lirica 2019/2020 e gruppi.

Per accedere è obbligatorio il Green Pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina FFP2.

Informazioni e vendite: 0532.202675 e biglietteria@teatrocomunaleferrara.it e sul sito www.teatrocomunaleferrara.it.