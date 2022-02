Dal 21 al 26 febbraio approda ad Expo Dubai “Marche/Land of Excellence”

La settimana delle Marche che porterà negli Emirati Arabi l’eccellenza del saper fare e la capacità di innovare. Un fitto calendario di eventi per presentare 19 progetti - che coinvolgono 30 imprese marchigiane insieme alle eccellenze del mondo accademico - e per promuovere il “saper fare” del territorio.

La Regione Marche è presente nel Padiglione Italia con progetti innovativi e tecnologie avanzate in grado di avere un impatto significativo in termini di sostenibilità e benessere, pilastri attraverso i quali la Regione intende presentarsi a Dubai e con 2 video sul “belvedere” e “saper fare” delle Marche raccontati dal regista Salvatores. Nella settimana 21-26 febbraio 2022 la Regione Marche è presente con una serie di forum, italian dialog e laboratori in Padiglione ed eventi delle imprese marchigiane. La giornata delle Marche sarà il 21 febbraio 2022 alla presenza di un’ampia delegazione istituzionale.

“È la prima azione di sistema della Regione dopo molti anni – ha dichiarato Mirco Carloni, vicepresidente della Regione e assessore allo sviluppo economico. – Abbiamo voluto anche creare una nuova identità visiva, “Marche Land of Excellence”, che auspichiamo diventi la bandiera dell’orgoglio marchigiano di tutte le nostre imprese nel mondo. “Excellence” perché le Marche sanno produrre cose eccellenti grazie ad una lunga tradizione artigianale e artistica”.

Attraverso un bando, finanziato da Regione Marche assieme a Camera di Commercio, la Regione Marche ha inteso supportare la realizzazione di proposte progettuali con ricadute internazionali presentate dalle imprese regionali volte a promuovere l’impresa stessa, la filiera regionale, l’aggregazione di appartenenza verso i mercati esteri in occasione della settimana delle Marche al fine di sostenere ed espandere le opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di investimento.

Dal 24 al 26 febbraio 2022 il Padiglione Italia di Expo Dubai e la galleria Foundry Dubai diventeranno palcoscenico dell’evento speciale, realizzato dall’Associazione Gruppo Danza Oggi e supportato dalla Regione Marche, Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty #Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glo-cal.

Beauty in the Beauty è progetto originale che – attraverso un’esperienza immersiva – accende i riflettori sull’artigianato artistico e culturale di una regione naturalmente vocata alla bellezza. È un’esperienza immersiva artistica, tra video installazioni e sviluppo dei 5 sensi, che vede coinvolti due tra i borghi più belli d’Italia – Corinaldo (AN) e Offida (AP) – insieme ad Arcevia (AN), terra dei 10 castelli: un’esperienza che, oltre la tecnologia, porterà all’attenzione del grande pubblico internazionale valori e patrimonio del centro Italia, con un viaggio virtuale e reale in quegli elementi custodi del tempo che, forti di nuove ricerche e innovazioni, caratterizzano l’intero territorio.

In rete tre borghi: Corinaldo e Offida, tra i 100 Borghi più belli d’Italia, custodi di Bellezza e Cultura, e Arcevia, terra dei dieci castelli. Tre artigianalità locali di eccellenza: l’agricoltura di nicchia con la sua biodiversità, la creatività performativa, la manualità di tradizione. Tre prodotti: il raro Mais ottofile di Arcevia, la lavorazione del tombolo, la nuova frontiera dell’Archeodanza, danzare luoghi, architetture, paesaggi.

La realtà virtuale proiettata attraverso il docufilm narrativo e per immagini, girato nei borghi di Corinaldo, Offida e Arcevia, verrà accompagnata dalla sperimentazione sensoriale delle stesse esperienze ed eccellenze presentate, unendo i sapori alla percezione tattile, passando per gli odori e la visione del corpo danzante dei performer.

Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty unisce infatti tre progetti specifici per rappresentare il territorio: il Mais ottofile di Arcevia, riportato in vita grazie a una ricerca in campo agricolo che ha consentito di ripristinare la coltivazione dell’antica varietà, diffondendone i pregi alimentari e salutari, valorizzando attraverso l’innovazione la biodiversità agraria delle Marche; la tradizione del Tombolo di Offida, patria del merletto dal XV secolo e tutt’oggi custode di una tradizione secolare; l’originale Archeodanza di Corinaldo che abita luoghi e paesaggi grazie a E.Sperimenti Dance Company, che ha fatto del borgo un unicum nel centro Italia e vera e propria Città Palcoscenico.

Il Padiglione Italia ha adottato il tema “La bellezza unisce le persone”, dove la parola bellezza è intesa non solo in senso puramente estetico, ma comprende anche l’insieme dei valori etici, delle competenze e delle eccellenze del nostro Paese. Temi con i quali la Regione Marche è perfettamente in linea.

Molti i temi trattati in padiglione con oltre 30 aziende marchigiane coinvolte. Si tratta di progetti innovativi e tecnologie avanzate in grado di avere un impatto significativo in termini di sostenibilità e benessere, pilastri attraverso i quali la Regione intende presentarsi a Dubai: Distretto Biologico unico delle Marche, che riunisce 2100 imprese dislocate su 71 mila ettari con un valore di fatturato di 100 milioni; Blockchain per la tracciabilità della catena agroalimentare, con l’Università di Macerata e la Politecnica delle Marche nell’ambito di un progetto Horizon e il coinvolgimento di diverse aziende marchigiane che operano su questo tema; Architettura morbida e rigenerazione urbana, come contributo allo sviluppo di pratiche innovative per il benessere e la qualità della vita, in un modello di città ideale sostenibile e tecnologicamente avanzata; Strategie abitative e architettoniche innovative in grado di delineare interazioni rurali e urbane più resilienti, in collaborazione con la Politecnica delle Marche e l’Università Heriot Watt di Dubai, con cui verrà sottoscritto un memorandum di intesa; Cantieristica di lusso, tecnologie innovative e Made in Marche, con il cluster marchigiano della nautica che rappresenta quasi 20 imprese marchigiane; Alimentazione e sostenibilità, con il coinvolgimento delle Università di Camerino e di Urbino e le imprese Nutrinsect, Simonelli Group e Spinosi.

Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty comincia il 24 febbraio 2022 con l’anteprima al Foundry Dubaialle ore 18.00 (Boulevard Crescent – Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd – Downtown Dubai – Dubai), per proseguire il 25 febbraio sempre alle ore 18.00 con l’evento immersivo in sinergia con Eccellenze Marchigiane a Dubai all’interno di Immagina Style LLC presso 48 BurJ Gate Tower, Burj Khalifa District – 10th Floor, Office 1001 Dubai). Il giorno successivo, si torna al Foundry Dubai con gli ultimi altri 4 appuntamenti, a partire dalle 10.30.

A ideare Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty #Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glo-cal in un’esperienza immersiva è GDO (Gruppo Danza Oggi), nata nel 1974 e sostenuta dal 1984 dal Ministero dei Beni Culturali. Il Gruppo Danza Oggi guidato da Patrizia Salvatori in una innata vocazione internazionale, dal 1987 si apre all’internazionalizzazione con intraprendenza e competenza per esportare il proprio made in Italy culturale. Finlandia, Germania, Svizzera, Malta, Egitto, Grecia, Cipro, Portogallo, ma anche Corea del Sud quale prima formazione italiana ad essere invitata dal Chung Mu Art Center o in Egitto per inaugurare un nuovo teatro: sono questi i primi passi internazionali di GDO.

Nel 2012 è scelta per rappresentare l’Italia all’EXPO 2012 di Yeosu nella cerimonia di passaggio dalla Corea del Sud a Milano 2015 con una creazione presentata alle delegazioni diplomatiche di tutto il mondo. Dal 2013 sceglie Corinaldo come sede artistica, ponte naturale tra tradizione e innovazione, dove anima e interpreta i luoghi con eventi e manifestazioni grazie alla particolare qualità dei suoi artisti – artigiani del corpo e delle emozioni. Dal 2014 è presente nel mercato asiatico, Thailandia/Indonesia/Cina e negli Stati Uniti. Nel 2016-17 è invitata in Cina a Beijing e Shanghai con la produzione HOPERA- arie celebri italiane – con il patrocinio della Regione Marche e il sostegno del MAECI, poi anche ad Hong Kong e Kuala Lumpur, ed ancora nel 2019 con residenze e spettacoli in sei Capitali Manila, Jakarta, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Kuala Lumpur, grazie al sostegno di Maeci, Mibact, Ambasciate, IIC, Regione Emilia Romagna.

Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty è cofinanziato dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche, con il supporto di Comune di Corinaldo e Comune di Offida.