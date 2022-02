”Dante per tutti” a teatro

Giovedì 10 marzo, alle ore 20.00, è in programma la lettura e il commento del Canto VI del Purgatorio della Divina Commedia, il canto celebre per l’invettiva all’Italia e l’incontro con il poeta medievale Sordello da Goito.

Ogni spettacolo prevede, oltre alla lettura e al commento del Canto, anche l’esposizione di una leggenda medievale che si allinea alle tematiche affrontate nei versi danteschi. Il Canto VI del Purgatorio sarà introdotto da un approfondimento sull’impegno di San Francesco d’Assisi nel salvaguardare la pace. Si parlerà, inoltre, delle origini del Cantico delle Creature.

La scenografia dello spettacolo, così come dell’intera rassegna, è curata dagli allievi della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sotto il coordinamento del maestro e professore Gennaro Vallifuoco. Uno studio attento delle leggende e dei Canti che verranno messi in scena, ha permesso ai giovani scenografi di ideare delle ambientazioni incantevoli e immersive, capaci di fare addentrare lo spettatore in un universo medievale originale e dal sapore favolistico.

Cos’è Dante per tutti

Dante per tutti è un progetto ideato e curato da Luca Maria Spagnuolo, storico dell’arte e studioso del medioevo. Nato nel 2015 presso un’associazione culturale romana, Dante per tutti ha ottenuto il patrocinio della Società Dante Alighieri e ha successivamente ampliato la propria attività presso la Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone (via dei Banchi Vecchi) e in varie manifestazioni della Capitale (come Letture d’Estate e Lungo il Tevere… Roma) e in altre città italiane.

In ogni incontro, caratterizzato da una narrazione coinvolgente e appassionante, viene proposta la lettura e il commento di un Canto dantesco, la cui tematica è correlata a un approfondimento sulla cultura medievale.

Vengono proposti testi databili tra il XIII e il XV secolo, letti e discussi nella loro versione originale in volgare italiano: frammenti di leggende di Santi, diavoli e miracoli e brani provenienti dal repertorio giullaresco medievale.

Tutti i testi provengono da manoscritti e incunaboli non editi o di difficile reperibilità, trascritti presso alcune delle più importanti biblioteche e istituti.

I prossimi eventi

24 marzo 2022, ore 20.00. Purgatorio Canto XXX: Beatrice

14 aprile 2022, ore 20.00. Paradiso Canto XI: San Francesco d’Assisi

28 aprile 2022, ore 20.00. Paradiso Canto XXX: L’Empireo

12 maggio 2022, ore 20.00. Paradiso Canto XXXIII: L’amor che move il sole e l’altre stelle.

