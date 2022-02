”I dialoghi della Vagina” al Teatro Magnetti

In occasione della Giornata internazionale della Donna, debutterà al Teatro Magnetti di Ciriè (TO), I dialoghi della Vagina.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro al Femminile, è scritto e diretto dalla pluripremiata Virginia Risso, artista poliedrica nel panorama teatrale italiano.

“Sono felice di inaugurare questa nuova avventura proprio a Ciriè, città che mi ha ospitato fino all’adolescenza – racconta la Risso – e per di più in un giorno speciale come l’8 marzo, sia per la festa della Donna, sia perché festeggerò il mio compleanno”

In scena, insieme all’autrice, ci sarà Gaia Contrafatto, anche lei piemontese e collaboratrice storica di Teatro al Femminile.

I dialoghi della Vagina è una stand-up commedia, dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi, regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione.

A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya.“La collaborazione con Elena dimostra tre dei principi saldi di Teatro al Femminile: inclusione, condivisione e creazione. C’è bisogno di luoghi che accolgano flussi creativi e fermenti artistici” conclude la Risso.

Per informazioni su come assistere allo spettacolo, contattare teatroalfemminile@gmail.com