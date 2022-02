Il Cristallo è riconosciuto dall’Unicef come “teatro amico dei bambini e degli adolescenti”

Tre firme, quella della di Carmela Pace, Presidente del Comitato Italiano per l’Unicef – Fondazione Onlus di Roma, quella di Patrizia Daidone, Presidente della Sezione di Bolzano dell’Unicef e quella di Andrea Grata, Presidente del Teatro Cristallo di Bolzano, che venerdì 4 febbraio 2022 hanno siglato il protocollo che ha ufficialmente insignito il Cristallo dell’onorificenza di “Teatro amico dei bambini e degli adolescenti”. La struttura, la prima in Italia a ricevere questo riconoscimento da parte di Unicef, si impegnerà concretamente, con l’appoggio e la vicinanza stessa dell’attivissima sezione bolzanina dell’Unicef, a promuovere un percorso culturale dedicato alla conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a sostenere lo studio del teatro e l’amore per quest’arte presso i giovani, ad allestire nel foyer un luogo dedicato alle mamme e ai loro piccoli per l’allattamento, a scegliere in cartellone degli spettacoli e degli appuntamenti che valorizzino il ruolo dei bambini e degli adolescenti. Misure concrete e calendarizzate, in modo che i più piccoli siano al centro della proposta culturale e teatrale del Cristallo in questa stagione e in quelle successive.