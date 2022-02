“Il Rapimento del principe Carlo” all’Alfa Teatro

By

Sabato 26 e domenica 27 febbraio, alle 17, l’Alfa Teatro ospita “Fagiolino asino d’oro – Il Rapimento del principe Carlo”, della Compagnia Teatro del Drago, di Mauro Monticelli, con Andrea Monticelli e Gianluca Palma, uno spettacolo di teatro d’attore, burattini e cantastorie rivolto a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni.

Tratto da un testo della tradizione popolare del 1800, è lo spettacolo “cult” della Compagnia, la prima produzione della nuova generazione della Famiglia Monticelli, il cui capostipite iniziò a operare nel mondo dello spettacolo dal vivo nel 1840.

Ideato da Mauro Monticelli, “Il rapimento del principe Carlo” ha superato le 3000 repliche in Italia ed è stato tradotto in spagnolo, francese ed inglese. All’estero è stato rappresentato in quasi tutti i paesi dell’Unione Europea, quali Tunisia e Libia (Africa), Texas (USA), Giappone (Asia).

Dalla prima produzione del 1983, ha conseguito molti i premi e i riconoscimenti.

La trama

Sapienza arcaica e velocità d’azione rendono più che mai attuale e coinvolgente lo spettacolo, tratto da un vecchio canovaccio della metà del XIX secolo appartenente alla collezione Monticelli (ospitata presso il Museo La Casa delle Marionette) che racconta di un vecchio re a cui è stato rapito il figlio. Viene così dato ordine ai servi e ai soldati di andare a cercare il Principe Carlo in tutte le terre del regno. Alla ricerca parte anche Fagiolino aiutato dai consigli della vecchia Fata Circe. Presto l’eroe del teatrino lo trova nel bosco della Rogna nelle mani del terribile e potente brigante Spaccateste e del suo gigante. Fagiolino dopo un lungo duello/ balletto a suon di randellate, grazie al suo ‘fratellino’ punisce i cattivi e riporta sano e salvo il Principe Carlo a suo padre il re. In onore di Fagiolino sarà fatta una grande festa.

L’Alfa Teatro per le famiglie

Tutti i sabati e le domeniche, l’Alfa Teatro diventa un luogo di incontro e di condivisione della passione per il teatro, per i più piccoli, e non solo.

L’Alfa Teatro ospita un cartellone di spettacoli e iniziative ampio e variegato quello della Compagnia Marionette Grilli, unica realtà riconosciuta dal Ministero per il teatro di figura e di immagine presente sul territorio piemontese, e con una proposta teatrale per bambini dai 3 ai 10 anni, riconosciuta e sovvenzionata dalla Regione Piemonte con il Progetto Teatro dei burattini e marionette, con l’obiettivo di diffondere la cultura del teatro a partire dai bambini e dalle bambine e le loro famiglie.

