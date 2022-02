La Storia dell’Arte raccontata da Claudio Dughera con i podcast di “Fila a nanna”

Le fiabe della buonanotte lette dalle attrici e dagli attori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Prosegue, con un incremento sempre maggiore di ascolti, FILA A NANNA il progetto di fiabe della buonanotte in formato podcast della Fondazione TRG Onlus. Al 31 gennaio 2022 il numero di ascolti (principalmente da spotify e, a seguire, da spreaker), ha ottenuto il brillante risultato di 75.000 download da tutto il mondo, e continua a generarne a un ritmo che sembra essersi assestato tra i 250 e i 450 ascolti giornalieri.

Nel mese di febbraio 2022 i protagonisti del lunedì (ore 21) saranno le STORIE DELL’ARTE, fiabe per tuffarsi nella fantasia dei grandi artisti appositamente scritte e interpretate da Claudio Dughera: Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvator Dalì e Frida Khalo verranno rivelati al pubblico dei bambini attraverso i loro quadri più famosi. Il venerdì, invece, continuerà a essere dato spazio alla ampissima produzione dei Fratelli Grimm con le letture di Alice De Bacco, Giorgia Goldini e Simone Valentino.

Più di un anno fa, il 7 dicembre 2020, la voce degli attori della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani entrava nelle case del pubblico per cercare di mantenere vivo quel legame che, diversamente, la pandemia in corso non permetteva. Nasceva così il progetto di fiabe in formato podcast FILA A NANNA della Fondazione TRG Onlus, a cura di Claudia Martore, che univa tre media così diversi: la radio, considerata demodé e oggi sempre più moderna, ascoltata e indispensabile; il teatro, mezzo irriducibilmente artigianale, antichissimo ed eternamente necessario per la sua capacità di rappresentare storie e far vivere emozioni; e la tecnologia del web, che connette e rende possibile l’interattività tra le persone, prefigurando una rete di relazioni universali.

Settimana dopo settimana si sono alternate le fiabe della tradizione popolare riscritte da Italo Calvino, i racconti di autori vari sul tema dell’ecologia, per suggerire di amare e rispettare – sin da piccoli – la terra, le storie con i personaggi inventati dallo scrittore, pedagogista e poeta Gianni