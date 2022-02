“Miracoli metropolitani” va in scena al Teatro Laura Betti di Casalecchio

Dopo il recente successo delle date di Milano e Roma, mercoledì 9 febbraio, il Teatro Laura Betti è tappa del tour su scala nazionale di “Miracoli Metropolitani”, il nuovo e irriverente spettacolo di Carrozzeria Orfeo: una commedia dove si ride tanto, ma dove non si sta ridendo affatto.

È forse il più politico degli spettacoli della compagnia, in cui la vicenda umana si fa più drammatica e più profonda. L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di compensazione al dolore, come alienazione di un Occidente decadente e sovralimentato, sempre più distratto e imprigionato dai suoi passatempi superflui, la questione ambientale, la solitudine e la responsabilità: sono questi i temi attorno ai quali di sviluppa lo spettacolo.

L’azione si svolge all’interno di una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari. Fuori imperversa l’allarme di una guerra civile. Il mondo è diventato un luogo inaffidabile, intollerante e meschino. La popolazione è inoltre terrorizzata da un pericolo imminente che potrebbe portare l’umanità alla deriva.

Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia nel 2020 e concepito in tempi precedenti all’arrivo della pandemia da Covid-19, porta in scena diverse problematiche e comportamenti collettivi a cui stiamo assistendo in questa epoca, un insieme di gesti che la pandemia ha moltiplicato e diffuso attorno a noi. Quasi una fotografia di quanto forzatamente tutti stiamo vivendo concepita in tempi non sospetti: il racconto di una solitudine sociale e personale, in cui il disfacimento di una civiltà, la dissoluzione delle relazioni e dell’amore, l’azzeramento del ragionamento e del vero “incontro” hanno lasciato il posto a dinamiche sempre più malate tra le quali un’insensata autoreclusione nel mondo parallelo del web.

Come nella poetica della compagnia, tutto questo è narrato con uno stile tragicomico che caratterizza i maggiori successi di Carrozzeria Orfeo (si ricordino Thanks for Vaselina, Animali da Bar, Cous Cous Klan).

Carrozzeria Orfeo

In tredici anni di attività, con 9 spettacoli all’attivo – che hanno maturato oltre 1000 repliche – e un film “Thanks!” la Compagnia, diretta da Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti, prosegue nel suo teatro pop, fatto di drammaturgie originali che trovano ispirazione nell’osservazione del nostro tempo, in cui l’ironia si fonde alla tragicità, il divertimento al dramma. Il risultato è un’escursione continua fra realtà e assurdo, fra sublime e banale, attraverso storie che possono essere lette a più livelli e che hanno riscosso negli anni un grande successo di pubblico e critica. Numerosi i Premi ricevuti tra i quali si segnalano: il Premio Nazionale della Critica come migliore compagnia (2012), il Premio SIAE alla Creatività a Gabriele Di Luca come migliore autore teatrale (2013), il Premio Hystrio Twister 2016 a Animali da Bar, il Premio Le Maschere del Teatro Italiano a Gabriele Di Luca come migliore autore di novità italiana per lo spettacolo Cous Cous Klan (2019). Con Miracoli Metropolitani Gabriele Di Luca è stato selezionato come autore italiano nel progetto americano Italian Playwrights projetct/terza edizione (2020/22) finalizzato a promuovere la scrittura creativa contemporanea.

Crediti

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

musiche originali Massimiliano Setti

scenografia e luci Lucio Diana

costumi Stefania Cempini

una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di

Genova, Fondazione Teatro di Napoli -Teatro Bellini

con Elsa Bossi Patty, Ambra Chiarello Hope, Federico Gatti Igor, Beatrice Schiros Clara, Massimiliano Setti Cesare, Federico Vanni Plinio, Aleph Viola, Mosquito/Mohamed

