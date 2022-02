Morabeza in teatro World Tour, Tosca torna in scena

Giovanna Famulari violoncello, pianoforte e voce

Massimo De Lorenzi chitarra

Elisabetta Pasquale contrabbasso e voce

Luca Scorziello batteria e percussioni

Fabia Salvucci percussioni e voce

arrangiamenti e direzione musicale Joe Barbieri

scene Alessandro Chiti

messa in scena Massimo Venturiello

Morabeza in teatro World Tour è il titolo della tournée internazionale con cui TOSCA presenta l’omonimo e fortunato suo ultimo album per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di canzoni e migliore canzone con Ho amato tutto.

Il lungo tour, che è partito da Napoli il 30 ottobre 2021 e che terminerà a dicembre 2022, la vedrà esibirsi in alcuni dei più importanti teatri in Italia e nel mondo.

In concomitanza infatti dell’uscita della versione spagnola, francese e brasiliana di Ho amato tutto, rispettivamente adattata da Sílvia Pérez Cruz, Awa Ly e Adriana Calcanhotto, nonché del lancio del disco Morabeza sul mercato brasiliano e portoghese per la Biscoito Fino – Tosca sarà impegnata in una serie di date in Europa arrivando a toccare Dubai, Abu Dhabi, Alger, Oran, Istanbul e, oltreoceano, Brasile Uruguay, Paraguay, Perù e Stati Uniti.

Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra le voci più belle e versatili del panorama italiano e estero, oltre a un’impeccabile padronanza tecnica, Tosca ha in sé grandissima eleganza e intensa forza creativa e Morabeza in teatro World Tour, un melting pot intimo, raffinato e allo stesso tempo popolare, ne è appunto il riassunto.

Tosca conduce il pubblico nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano. Attraverso un dialogo continuo con i musicisti, interpreta dal vivo i brani dell’album, e non solo, spingendosi anche oltre i confini della sua ricerca musicale. Se infatti Morabeza è già una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove, in particolare francese, brasiliana, portoghese e tunisina, sul palco Tosca allarga ancora di più le zone della sua esplorazione fino ad abbracciare nuovi mondi sonori di un’ancor più vasta zona del nord dell’Africa e facendo visita al repertorio recente e meno recente di quell’area musicale latina compresa tra il Centro e il Sud dell’America.

La tessitura del concerto ha un filo conduttore cucito da Massimo Venturiello, che cura anche la messa in scena, sulle parole tratte dal Canto alla durata di Peter Handke. Sulla scena, ideata da Alessandro Chiti, Tosca è affiancata da Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voce. La direzione musicale è di Joe Barbieri.

In allegato qualche foto e il comunicato stampa

QUI è possibile scaricare tutte le foto di Tosca

QUI è possibile scaricare tutte le foto live di Morabeza in teatro World Tour

12.02 | Dubai, UAE Dubai Millennium Amphitheatre

14.02 | Abu Dhabi, UAE Auditorium Sorbonne Université

19.03 | Alger, DZ Théâtre National Algérien

21.03 | Oran, DZ Theâtre Régional d’Oran

30.03 | Perugia Teatro Morlacchi

31.03 | Bologna Teatro Duse

02.04 | Lecce Teatro Apollo

03.04 | Molfetta (BA) Auditorium Regina Pacis

06.04 | Empoli Teatro Excelsior

09.04 | Follonica Teatro Fonderia Leopolda

21.04 | Udine Teatro Palamostre

22.04 | Mestre Teatro Corso

26.04 | Barcelona, ES Jamboree Jazz

27.04 | Madrid, ES Café Berlín

03.05 | Paris, FR Istituto Italiano di Cultura ConversaConcerto

10.05 | Lisboa, PT Teatro da Trindade

20.05 | Paris, FR Pan Piper

12.02 | Dubai, UAE Dubai Millennium Amphitheatre

14.02 | Abu Dhabi, UAE Auditorium Sorbonne Université

19.03 | Alger, DZ Théâtre National Algérien

21.03 | Oran, DZ Theâtre Régional d’Oran

30.03 | Perugia Teatro Morlacchi

31.03 | Bologna Teatro Duse

02.04 | Lecce Teatro Apollo

03.04 | Molfetta (BA) Auditorium Regina Pacis

06.04 | Empoli Teatro Excelsior

09.04 | Follonica Teatro Fonderia Leopolda

21.04 | Udine Teatro Palamostre

22.04 | Mestre Teatro Corso

26.04 | Barcelona, ES Jamboree Jazz

27.04 | Madrid, ES Café Berlín

03.05 | Paris, FR Istituto Italiano di Cultura ConversaConcerto

10.05 | Lisboa, PT Teatro da Trindade

20.05 | Paris, FR Pan Piper