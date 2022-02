Officina Pasolini, gli ospiti di febbraio

Martedì 15 febbraio

Moodboard

conduce Riccardo Zianna

ospiti Caffellatte, Francesco Morrone

~

Mercoledì 16 febbraio

Prospettive d’autore

Valentina Farinaccio

incontra Daniele Mencarelli

~

Venerdì 18 febbraio

Enrico Deregibus incontra Ron

ore 21.00

Teatro Eduardo De Filippo

Proseguono fino a venerdì 18 gli appuntamenti di febbraio a Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio. Sotto il titolo #InMoltiSogni, al Teatro Eduardo De Filippo alle 21.00, si alterneranno nuovi ospiti tra appuntamenti di musica e incontri di approfondimento sul mondo della letteratura.

Martedì 15 entra nella programmazione di Officina Pasolini Moodboard, un ciclo di appuntamenti dedicato ai nuovi artisti della canzone italiana. Condotto da Riccardo Zianna, speaker di Radio Sonica, mc di uno dei più noti format di concerti della nuova musica Spaghetti Unpuggled, nonché founder della webzine rivolta al mondo studentesco e universitario Facce Caso, il nuovo spazio ospiterà alcuni degli esponenti più interessanti della nuovissima generazione di songwriters. Tra rivelazioni e associazioni libere, i giovani artisti si presenteranno al pubblico e, durante l’incontro, un graphic designer/illustratore userà gli spunti emersi per comporre in diretta il “moodboard” di ogni intervistato: dalle parole, alle immagini. Ogni intervista si chiuderà quindi con questo output, una mappa mentale, una tavola di stile intorno a un concetto: l’artista stessa/o. I primi ospiti saranno: la poliedrica Caffellatte, cantautrice inserita da Spotify tra i dieci promettenti artisti del panorama nazionale, attrice in un cortometraggio presentato al festival di Cannes (sezione Short film Corner) per il quale ha scritto anche la colonna sonora, scrittrice del romanzo Blue e il volume sul rapporto tra generazioni, e Francesco Morrone, cantautore e polistrumentista versatile e di grande talento, che ha appena pubblicato per Believe Digital Le mani, singolo che anticipa un album registrato tra una grotta sul promontorio del Circeo e il garage di casa.

Mercoledì 16 a Prospettive d’autore, il ciclo di incontri ideato e condotto da Valentina Farinaccio, si parlerà insieme con l’autore di Sempre tornare, primo tassello, eppure l’ultimo in ordine di uscita, della trilogia che Daniele Mencarelli, poeta e scrittore, ha composto negli ultimi anni: La casa degli sguardi, Tutto chiede salvezza (finalista al premio Strega 2020, diventerà una serie Netflix) e infine, anzi per cominciare, Sempre tornare, che racconta l’inizio. Un viaggio di due settimane, a piedi e in autostop, nell’agosto del ‘91. Per Daniele, il protagonista, si tratta della prima vacanza da solo. Daniele protagonista e Daniele autore: ci saranno entrambi a riempire il Teatro Edoardo de Filippo di pura bellezza.

Venerdì 18 il consueto incontro di Enrico Deregibus sarà con Ron, personaggio fra i più popolari della nostra canzone, che dopo l’esordio da enfant-prodige al Sanremo 1970 ha inanellato una lunga serie di esperienze e di successi, da Una città per cantare a Non abbiam bisogno di parole, da Vorrei incontrarti fra cent’anni a Joe Temerario. È uscito nei mesi scorsi, in vista di un nuovo album, un singolo intitolato Sono un figlio, in cui l’artista lombardo parla, per la prima volta, della grande storia d’amore dei suoi genitori, nata durante la seconda guerra mondiale. Nell’incontro si parlerà di questo e di molto altro, di Lucio Dalla, dei tanti Sanremo a cui ha partecipato, dell’amore per i cantautori americani. E non mancherà una manciata di canzoni fatte live.

OFFICINA PASOLINI – HUB CULTURALE #febbraio22

lunedì 14 febbraio ore 21.00 SPOSTATO A DATA DA DESTINARSI

Giorgio Cappozzo incontra Massimo Lopez e Tullio Solenghi

~

martedì 15 febbraio ore 21:00

Moodboard

conduce Riccardo Zianna

ospiti Caffellatte, Francesco Morrone

~

mercoledì 16 febbraio ore 21.00

Prospettive d’autore

Valentina Farinaccio incontra Daniele Mencarelli

~

venerdì 18 febbraio ore 21.00

Enrico Deregibus incontra Ron

Gli eventi saranno fruibili anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Officina Pasolini.

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

per assistere agli eventi è necessario prenotarsi a questo link

http://officina-pasolini.eventbrite.com

ed essere in possesso di greenpass rafforzato e indossare mascherina Ffp2

Per collegarsi a #InMoltiSogni FB: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento. Per aggiornamenti www.officinapasolini.it