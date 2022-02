(Non) Compleanni, Pasolini. Gli editoriali – con Luca Doninelli e Marco Imarisio

7 gennaio 1973. Sul «Corriere della Sera» compare il primo articolo di Pasolini contro la moda dei capelli lunghi. Ed è subito battaglia, con attacchi da destra e da sinistra. La collaborazione del poeta con il «corriere» cambierà la storia del giornalismo italiano. Pasolini infatti prendeva parola su temi come l’omologazione, il genocidio culturale, la chiesa, la mafia e tanti altri argomenti scomodi a molti soprattutto a coloro chiamati in causa con nomi e cognomi. La lettura di questo e altri articoli sarà accompagnata da una conversazione con Marco Imarisio, una delle maggiori firme del quotidiano di Via Solferino.

Marco Imarisio, nato a Milano nel 1967, è inviato del «Corriere della Sera». Ha pubblicato Mal di scuola (Rizzoli, 2007; Premio Corrado Alvaro 2009), I giorni della vergogna (Ancora del Mediterraneo, 2008), La ferita (Feltrinelli, 2011), Italia ventunesimo secolo (Il Saggiatore, 2013) e Le strade parlano (Rizzoli, 2019).

IL PROGETTO SPECIALE

Non c’è anno in cui non cada un anniversario. I personaggi illustri sono tanti e ciascuno ha a disposizione due anni, quello della nascita e quello della dipartita. Perciò è difficile che passi un anno senza che si debba, giustamente, ricordare qualcuno. Il 2021 è stato l’anno di Dante, il ’22 sarà quello di Pasolini, il ’23 di Testori. E così via. Ma nel Paese delle Meraviglie (ricordate Alice?) si festeggiano i non-compleanni, e noi crediamo che il Teatro sia un modo di conoscere la realtà non attraverso discorsi o concetti, ma attraverso lo stupore. Ossia. la Meraviglia. Ecco perché è bene, accanto ai doverosi, irrinunciabili compleanni, tenere d’occhio, di tanto in tanto, qualche non-compleanno. Anche perché spesso, se non ci inventiamo un’occasione, finiamo per dimenticare uomini, volti, opere, parole che viceversa vanno ricordati. Figure che ci hanno regalato bellezza, destato stupore, suscitato pensiero. Perciò abbiamo deciso di affiancare, in ogni stazione, un Compleanno a un Non-compleanno. E se il calendario ci offre il nome di Pier Paolo Pasolini, noi vogliamo affiancargli Samuel Beckett. E siamo certi che questi due giganti, messi uno vicino all’altro, avranno molte cose da dirsi. E da dire a noi.

INFORMAZIONI

deSidera Teatro Oscar

Via Lattanzio 58/A, Milano

www.oscar-desidera.it

info@oscar-desidera.it – 334 8541004

BIGLIETTERIA

biglietteria@oscar-desidera.it

Biglietti 18/15/10 euro

Abbonamento stagione 150 euro

Abbonamento seconda parte 60 euro

Abbonamenti speciali

(NON) COMPLEANNI, 3 conferenze spettacolo + 3 spettacoli 60 euro

Trilogia Beckett 40 euro

BIGLIETTERIA ONLINE: https://www.vivaticket.com/it?qubsq=35ec5bea-e1de-41be-99f9-7d57f8e19096&qubsp=d4096c49-9d93-4e6f-b901-5499c09d035b&qubsts=1644833753&qubsc=bestunion&qubse=viva2prod1221&qubsrt=Safetynet&qubsh=54dd1faa719eada079097ea7c85ec783

BIGLIETTERIA DEL TEATRO: apre da 1 ora prima l’inizio dello spettacolo