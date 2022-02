“Nei Vangeli c’è un lato comico, a pensarci bene, perché Gesù rovescia le prospettive. Nei miei monologhi porto questo aspetto dei quattro sinottici, ecco perché si può definire cabaret. È come se narrassi il quinto Vangelo, facendo emergere quello che non è scritto a chiare lettere”.

Così presenta i suoi spettacoli Michele Diegoli, che andrà in scena sabato 19 febbraio 2022 al Teatro del Centro Pime con il titolo “Prima il Vangelo… secondo me!”. Giovane impegnato in Azione Cattolica, poi insegnante di Storia, Filosofia e Religione al liceo e padre di 4 figli, Diegoli oggi si esibisce nei teatri comunali e nelle Parrocchie presentando il Dio misericordioso delle Sacre Scritture con il suo approccio originale, unico, che nasce – come racconta- dalla sua fede vissuta e sempre curiosamente stupita di fronte a una storia, quella di Gesù, “piena di vuoti, per lasciare spazio alla libertà dell’amore”. “Fa bene più a me che agli ascoltatori questa esperienza”, confida, pur creando subito- sul palco, con il solo leggio- una divertente confidenza con il pubblico che si riconosce facilmente nelle sue provocazioni.

Lo spettacolo è ospitato del Teatro Pime, nel contesto del più antico istituto missionario italiano.

“In 150 anni di storia, i missionari del Pime hanno trovato mille e più strade per annunciare il Vangelo nei più vari contesti, tra popoli e lingue lontani dal nostro” dice Andrea Zaniboni, direttore artistico. Specifica poi: “Per questa ragione lo spettacolo di Diegoli è intrigante e si inserisce perfettamente nella Stagione Pime: nella nostra società presente, un po’ addormentata rispetto alle modalità di entrare in contatto con le Sacre Scritture, il Cabaret e l’ironia sono uno strumento che può risvegliare curiosità e interesse. Esattamente come fanno i missionari nel mondo, trovando modalità comunicative aperte e innovative.”

Centro PIME

Il Pime è il più antico istituto missionario italiano. Nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento Pime milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro completamente rinnovato internamente ed esternamente, da 499 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione agli studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età.

Il Pime pubblica anche la rivista Mondo e Missione e l’agenzia quotidiana di informazione AsiaNews. L’Ufficio Educazione Mondialità infine organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori. Tutte le info sul sito: www.centropime.org

Come indicato da normativa vigente dal 10 gennaio 2022 per accedere all’evento sarà necessario esibire il green pass rafforzato. Resta tuttavia sia l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e di sanificare le mani con la soluzione igienizzante disponibile all’ingresso.