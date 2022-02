Teatro de LiNUTILE. La Compagnia Giovani sul palco con “La Croce”

Raccontare l’evento della morte e resurrezione di Gesù da una prospettiva assolutamente originale grazie al linguaggio del teatro. Venerdì 18 febbraio alle 21.00 sul palco del Teatro de LiNUTILE, la Compagnia Giovani porterà in scena il testo poetico “La Croce” con l’adattamento e la regia di Stefano Eros Macchi e Marta Bettuolo.

Gesù, il protagonista, è assente o, almeno, non si vede. A parlare sono gli altri: Maria e Maddalena, Pietro e Giuda, Giacomo e Pilato, Zaccaria e Caifa. Comprimari, testimoni che soltanto dopo, a cose fatte, acquistano una consapevolezza innocentemente o colposamente frammentaria degli eventi che li hanno sfiorati, dell’evidenza e del mistero di cui sono portatori.

Non è, dunque, la narrazione della Passione, il fulcro dello spettacolo, quanto lo stupore, l’incredulità, l’incomprensione, l’avversione, l’indifferenza, lo sgomento, il raccapriccio, l’angoscia e le improvvise, folgoranti certezze di chi era presente. L’assenza di Cristo crea un punto di vista che non è più dall’alto verso il basso ma paritetico ed è quindi più immediato sentirsi chiamati in causa.

«La scelta registica – raccontano Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi – è stata quella di creare una messa in scena senza luogo e senza tempo e situarla in una dimensione eterea e intima. La volontà che ci ha guidato è stata quella di portare lo spettatore ad immedesimarsi in almeno uno dei personaggi che ruotano intorno alla figura di Gesù. Ciascuno di noi, in un momento della sua vita, ha tradito, è andato contro a qualcosa che era stato deciso da altri, è stato vigliacco o semplicemente non ha creduto fino in fondo, non ha avuto fiducia. Quella de “La Croce”, in cui la sua presenza di Cristo è resa più forte dalla sua assenza, è una drammaturgia che, pur raccontando una storia del passato, è sempre attuale, così come lo è la Parola di Dio».

