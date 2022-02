Salvatore Cutrì porta in scena “Reti_#” al Teatro Cristallo

Madre Terra, al Cristallo il racconto del Game, il tentativo dei migranti di attraversare i confini europei lungo la rotta balcanica

Martedì e mercoledì Salvatore Cutrì porta in scena “Reti_#”, uno spettacolo che affronta in tono ironico e commovente il dramma dei migranti.

The game, lo chiamano, il gioco ovvero il tentativo di attraversare la frontiera bosniaco-croata per entrare in territorio europeo: ogni giorno centinaia di migranti provenienti dalla Rotta balcanica lo provano, il game. Molti vengono rispediti indietro, alcuni ce la fanno, altri muoiono. Una prova crudele, un gioco solo di nome e sicuramente non di fatto, provato il quale moltissimi migranti perdono la vita, così, a due passi dalla civilissima Europa.

Martedì e mercoledì prossimo, 8 e 9 febbraio, il Teatro Cristallo, la Caritas di Bolzano-Bressanone ed il Centro per la pace di Bolzano vogliono nuovamente porre l’attenzione su questa problematica migratoria, presentando lo spettacolo scritto e diretto da Francesco Ferrara e Salvatore Cutrì e prodotto da Mind the step con il sostegno dell’Associazione Bozen Solidale. Lo spettacolo prende le mosse proprio dall’esperienza di nove attivisti dell’associazione Bozen Solidale che sono stati lungo la rotta Balcanica dal 22 al 29 febbraio 2020, poco prima dell’insorgere della pandemia di Covid-19. Scopo del viaggio era distribuire generi di prima necessità alle persone migranti, monitorare la drammatica situazione al confine, essere testimoni con i propri occhi e con il proprio corpo della catastrofe umanitaria che si compie a pochi chilometri da noi. Reti_# è liberamente tratto dalle testimonianze di Matteo de Checchi, Giulia Pedron e Federica Franchi. A raccontare gli otto giorni di viaggio è Andrea, interpretato da Salvatore Cutrì, personaggio di finzione che condensa in sé tutti i componenti del gruppo. Un viaggio per i migranti ma un viaggio verso la consapevolezza anche per il pubblico che per l’occasione, nelle due repliche dello spettacolo, sarà invitato a seguire lo spettacolo a stretto contatto con l’artista, direttamente sul palco. I posti sono quindi limitati.

INFO

I biglietti costano 10 euro (intero)

7 euro (ridotto con Cristallo Card).

I biglietti si possono acquistare sul sito del Teatro Cristallo www.teatrocristallo.it o presso il botteghino del Teatro, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì ed il sabato anche la mattina, dalle 10 alle 12.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni@teatrocristallo.it

Per accedere alla sala del Teatro Cristallo è necessario essere in possesso della certificazione verde rinforzata (Super Green Pass) ed essere muniti di mascherina FFP2.