Simona Molinari in concerto al Teatro Puccini di Firenze

Biglietti in prevendita da oggi. Martedì 10 maggio 2022 - ore 21 | Teatro Puccini - via delle Cascine, 41 – Firenze

Sono disponibili da oggi i biglietti per l’atteso ritorno di Simona Molinari sulle scene fiorentine, martedì 10 maggio al Teatro Puccini.

In attesa dell’uscita del suo nuovo album, previsto per la primavera, Simona Molinari tornerà con una serie di concerti in teatro per poi proseguire in altre prestigiose location.

Quella sul palco sarà una Simona Molinari nuova, tornata sulla scena dopo un’evoluzione personale e artistica che l’ha portata ad esplorare nuovi mondi musicali e ad esprimere se stessa in maniera più intima, senza sovrastrutture.

Cantautrice e attrice, Simona Molinari ha collaborato con molti artisti di fama mondiale, da Al Jarreau a Gilberto Gil, da Andrea Bocelli a Ornella Vanoni. Ha all’attivo cinque album, due partecipazioni al Festival di Sanremo e importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Lunezia Jazz d’Autore, il Premio Musicultura e il Premio Tenco.

Info spettacolo

Teatro Puccini – via delle Cascine, 41 – Firenze

Info tel. 055.362067 – 055.667566

www.bitconcerti.it – www.teatropuccini.it

Biglietti (compreso diritto di prevendita)

Primo settore 40,25 euro

Secondo settore 34,50 euro

Terzo settore 28,75 euro

Prevendite

Online su www.bitconcerti.it – www.ticketone.it

Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)

Alla cassa del Teatro Puccini