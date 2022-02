Soffiavento. Una navigazione solitaria con rotta su Macbeth

Dal 9 al 13 marzo il Teatro Fontana ospita Paolo Mazzarelli, artista già apprezzato negli spettacoli creati insieme a Lino Musella, che presenta il suo primo lavoro da solista prestando il volto ad un personaggio istrionico e perturbante, Pippo Soffiavento, attore immaginario e visionario, come visionaria è la scrittura e l’architettura teatrale di una pièce che vive di continui slittamenti di trame, tempi e piani narrativi.

Un noto attore immaginario deve andare in scena col suo ultimo spettacolo sul Macbeth di Shakespeare. Ma qualcosa si è rotto, una voragine in lui si è aperta, e la rappresentazione non ha luogo: al posto del ritratto del mitico re di Scozia va così in scena un (auto)ritratto di colui che doveva esserne l’interprete. Col procedere della narrazione tuttavia le figure dei due, impegnati entrambi a fare i conti col compiersi del loro destino, finiscono per confondersi, fino a quando Macbeth e Soffiavento si riveleranno essere due facce della stessa medaglia.

NOTE DI REGIA

Ambizione, paura, follia, potere: i nemici dell’uomo sono sempre gli stessi, non fa differenza che tu sia artista o re, tiranno o attore. E quando si arriva a questa consapevolezza – al momento della resa dei conti – è molto spesso troppo tardi.

Carmelo Bene diceva che “Macbeth è l’occasione per fare del teatro non teatrabile. È l’impossibilità di stare sulla scena”.

Un’impossibilità che sembra sancita dallo stesso Macbeth il quale, mentre il sipario già si chiude sulla sua esistenza, prima paragona la sua parabola proprio a quella -breve ed effimera- di un attore, e poi invoca la fine gridando in faccia al destino le celebri battute “Soffia vento! Vieni, naufragio!” che danno il titolo allo spettacolo.

Paolo Mazzarelli

