”Stefania canta Mina” fa il bis!

Stefania Dipierro e la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore

Dopo il sold out dello scorso 19 febbraio, a grande richiesta lo spettacolo Stefania canta Mina, con Stefania Dipierro e la Jazz Studio Orchestra diretta dal M° Paolo Lepore fa il bis! La nuova data è fissata per domenica 27 febbraio sempre presso il Nuovo Teatro Abeliano di Bari (in via Massimiliano Kolbe,3).

Un omaggio alla “Tigre di Cremona” attraverso le sue più belle e indimenticabili canzoni, interpretate dalla splendida voce di Stefania Dipierro. Cantante eclettica e visionaria, autrice e compositrice, la Dipierro – definita dalla rivista inglese All About Jazz “la Sade brasiliana” – ha da poco pubblicato il suo ultimo lavoro discografico dal titolo Dichiarazioni d’Amore pubblicato dall’etichetta italiana Incipit Record.

INFO

Inizio ore 20.30.

080 5427678

080 246 0493

baricentromusica@gmail.com

Biglietti disponibili su: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/stefania-canta-mina/175994