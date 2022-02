Teatro Vittoria, Effetto serra di Alex Jones

Dal 24 febbraio al 6 marzo la compagnia Attori&Tecnici porterà in scena al Teatro Vittoria di Roma, lo spettacolo Effetto serra di Alex Jones con Viviana Toniolo e Roberto Della Casa, regia di Stefano Messina.

Una commedia brillante sul disastro ambientale. Attraverso battute serrate fra il comico e il drammatico, una coppia di lunga data affronta su un barcone un evento catastrofico.

Tom e Sally vivono nella loro casa sul fiume e lì da generazioni gestiscono la loro attività. Piove e si preparano ad affrontare come ormai da molti, troppi anni, l’ennesima esondazione. Piove, incessantemente piove, il fiume sale sempre più minaccioso come mai era successo. I telefoni non funzionano più, le trasmissioni radio si interrompono. Raccolgono acqua, viveri, oggetti personali, tutto quello che possono e su una piccola imbarcazione trovano salvezza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Tra dolci ricordi e rimpianti, amore e rabbia, disperazione e speranza, nel momento in cui tutto sembra perduto, nasce prepotente il disperato attaccamento alla vita. Un testo, uno spettacolo, che pur conservando il tono della commedia, affronta il tema del cambiamento climatico causato dall’uomo e le disastrose conseguenze che ne produce. Un invito a fare tutti noi un po’di più per la nostra sopravvivenza su questa terra, per non privarci di essere partecipi del meraviglioso miracolo della natura.

E, che vi piaccia o no, potrete comunque dire che questa commedia “è la fine del mondo”!

Dal 24 febbraio al 6 marzo 2022 (h 21.00, domenica 27 e 6 h 17.30, mercoledì 2 h 17.00)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram:3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

EFFETTO SERRA

di

Alex Jones

traduzione Antonia Brancati

con

Viviana Toniolo e Roberto Della Casa

regia di

Stefano Messina

scene Gianluca Amodio – musiche Pino Cangialosi – luci Alessandro Pezza

assistente alla regia Virginia Bonacini – assistente scenografo Laura Giannisi

direttore di scena Valerio Camelin – foto di scena Tommaso Le Pera – scenotecnica Scenario

Produzione Attori & Tecnici