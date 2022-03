Credi nel futuro della musica: Al via la raccolta fondi per sostenere il Premio Lamberto Brunelli

By

Fino a venerdì 15 aprile 2022 sarà possibile effettuare una donazione sulla piattaforma https://www.ideaginger.it, scegliendo tra numerose ricompense che permetteranno ai sostenitori di prendere parte al Premio in diverse modalità: “Adagio”, “Allegretto”, “Allegro” o “Presto Assai”.

L’iniziativa è organizzata dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza a sostegno dell’undicesima edizione del prestigioso concorso pianistico nazionale dedicato ai giovani pianisti italiani e stranieri provenienti da tutti i Conservatori d’Italia.

Istituito nel 2011 e intitolato alla figura di Lamberto Brunelli, socio e sostenitore del Festival scomparso nel 2010, il Premio Brunelli richiama giovani pianisti da tutta Italia animati da autentica passione e da una straordinaria opportunità dove convergono studio, rigore e crescita artistica.

Dalla sua fondazione ha visto la partecipazione di oltre 100 giovani pianisti, arrivando a premiarne 10, contribuendo in questo modo ad avviare promettenti carriere in tutta Europa.

Marco Rizzello, vincitore dell’edizione del 2017, ha ancora «un vivo ricordo di quella bellissima esperienza. “Vincere quel concorso, dice Rizzello, mi ha dato ulteriori stimoli per mettermi alla prova e per esibirmi grazie al Festival delle Settimane Musicali. Ed è stato una pietra miliare nel mio percorso come musicista»

«Per questa consolidata tradizione e per lo straordinario livello dei pianisti vincitori del Premio, mi è sembrato necessario dare a questo evento una nuova identità rendendolo unico nel panorama nazionale italiano e permettendo al pubblico di entrare da protagonista nell’organizzazione di un premio così prestigioso – spiega Sonig Tchakerian membro della giuria del Premio e direttrice artistica del Festival Settimane Musicali all’Olimpico– Le prove per la prima volta, saranno due: una prova eliminatoria e una prova finale con orchestra, la prima al Teatro San Marco e la finale nell’incantevole scenografia del Teatro Olimpico di Vicenza».

Un’occasione unica per lanciare un segnale forte a fianco di un’Istituzione come il Festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza e di una famiglia, la Famiglia Brunelli, che da sempre crede nel valore della musica come patrimonio intergenerazionale.

Per partecipare alla raccolta fondi è sufficiente collegarsi al link: https://www.ideaginger.it/progetti/credi-nel-valore-della-musica-sostieni-il-premio-lamberto-brunelli-dedicato-ai-giovani-pianisti.html

ed effettuare la propria donazione tramite PayPal, carta di credito o bonifico bancario, scegliendo un “Adagio”, un “Allegretto”, un “Allegro” o un “Presto Assai”. Ciascun importo versato darà la possibilità di ricevere delle ricompense, fra cui il “biglietto sospeso”, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla musica classica.

L’appuntamento del XI Premio Lamberto Brunelli sarà dal 25 al 27 aprile 2022 al Teatro San Marco e al Teatro Olimpico a Vicenza, mentre il Festival delle “Settimane Musicali al Teatro Olimpico” si svolgerà dal 22 maggio al 12 giugno 2022.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico nascono nel 1992 con l’intento di portare la grande musica classica in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza, capolavoro di Andrea Palladio. Si tratta di uno dei Festival tra i più longevi e conosciuti d’Italia per quanto riguarda la musica classica, vincitore del Premio Abbiati nel 2011, assegnato per ‘il costante valore della proposta musicale varia e stimolante…’. Fra le tante iniziative interne al Festival, il Progetto Giovani – di cui il prestigioso premio Premio Lamberto Brunelli fa parte – da anni promuove e sostiene il talento delle nuove generazioni.