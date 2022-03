“L’uomo, la bestia, la virtù” al Teatro Oscar

di Luigi Pirandello

regia Alberto Oliva

con Mino Manni, Rossella Rapisarda, Gianna Coletti, Andrea Carabelli, Riccardo Magherini

e con la partecipazione del baritono Angelo Lodetti

scene di Francesca Ghedini

costumi di Alessia di Meo

produzione Teatro de gli Incamminati

Prima nazionale

Personaggio chiave dell’opera è il piccolo Nonò, il figlio undicenne del Capitano e della signora Perella, scommessa importante del nostro adattamento originale. È una figura ingombrante, sempre “tra i piedi” dei genitori e dell’amante, costretto a fargli da insegnante con espedienti meschini per ingraziarsi il padre e non insospettirlo. Ma Nonò ha una differenza rispetto a tutti gli altri: non è ipocrita, perché non conosce ancora le gabbie delle convenzioni sociali, o meglio, non ha ancora realizzato i rischi della loro trasgressione. Sta sempre in scena durante i dialoghi tra la madre e il professore, origlia, disturba e minaccia – inconsapevolmente – di mandare all’aria i loro piani, con il candore dell’innocenza che parla e dice la verità.

Per raccontare questo personaggio abbiamo scelto di affidarne la parte ad Angelo Lodetti, un cantante lirico, unbaritono dalla fisicità imponente. A lui saranno affidati dei momenti di “straniamento” nello spettacolo, in cui Nonò, rimasto solo sulla scena commenta l’ipocrisia degli altri personaggi cantando arie celeberrime di Mozart che raccontano proprio l’ipocrisia nei rapporti d’amore (tratte da “Le nozze di figaro” e “Così fan tutte”).

La cifra stilistica dello spettacolo si ispira al mondo del circo e dei clown, prendendo ispirazione dai quadri di Boterocon i suoi colori forti e decisi, e dal capolavoro cinematografico “La strada” di Federico Fellini, con l’ironia e la malinconia trasognata del suo immaginario.

Protagonista femminile dello spettacolo è Rossella Rapisarda, la semplice e minuta figura di una donna piena di sogni, imprigionata in un mondo di uomini che dettano le regole di un gioco divertente e leggero, che sa diventare spietatamente sadico e perverso.

La scelta di questa opera punta a valorizzare il tema della Maschera, tanto caro a Pirandello e al percorso che la compagnia teatrale I Demoni di Alberto Oliva e Mino Manni stanno portando avanti in questi anni, rileggendo in chiave contemporanea i classici della letteratura e del teatro. Freschi del successo del loro adattamento de “Il fu Mattia Pascal”, tornano a Pirandello con una commedia che ha sempre costituito un banco di prova per grandi interpreti e che ci consente di parlare del mondo di oggi e di tutti i suoi vizi e la difesa spietata delle apparenze e delle etichette contro ogni etica e contro ogni forma di rispetto, in nome di un “politicamente corretto” sempre più faticoso da sostenere.

Protagonista nel ruolo di Paolino è Mino Manni, alla regia c’è Alberto Oliva, che collaborano insieme dal 2011, portando avanti il loro percorso di esplorazione della drammaturgia del Novecento, del mistero dei sensi e delle pulsioni irrazionali, rileggendo i testi classici con sguardo contemporaneo e con una poetica personale sempre più orientata verso un teatro di parola e d’immagine, classico e innovativo insieme, che rispetta i testi nella loro integrità, ma li attraversa con un immaginario forte dal taglio cinematografico. A Pirandello li lega un rapporto particolare, che nasce dal Premio Internazionale Luigi Pirandello vinto da Alberto Oliva nel 2012 come regista emergente, da cui è nato lo spettacolo Enrico IV nel 2013/2014, che ha ottenuto il Premio Delia Cajelli come miglior allestimento pirandelliano.

Uno spettacolo che gioca con le maschere sempre contemporanee di Pirandello, costruendole e distruggendole, portando alla luce del sole quella verità che non piace mostrare, mascherandoci e s-mascherandoci.

