”Nicolas Party. Triptych” al Museo Poldi Pezzoli

Il Museo Poldi Pezzoli, nell’ambito della sua linea espositiva volta a incoraggiare il dialogo tra antico e contemporaneo, insieme alla Galleria kaufmann repetto, è lieto di presentare la mostra personale Nicolas Party. Triptych, in corso dal 16 aprile al 27 giugno 2022.

In occasione della sua prima mostra personale in un museo in Italia, Nicolas Party (Losanna, 1980) ha creato un gruppo di nuovi lavori che dialoga con i capolavori della collezione del Poldi Pezzoli. L’artista risponde alle opere d’arte raccolte nella casa museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, comunicando attraverso il suo personalissimo linguaggio contemporaneo, caratterizzato dal ricorso a temi quale il ritratto, la natura morta e il paesaggio. Adottando una gamma di colori vivaci e composizioni iconografiche essenziali, Party lavora su diverse scale, dai dipinti tradizionali fino a grandi murales e interventi spaziali che interagiscono e trasformano gli spazi architettonici.

Le nuove opere di Party, concepite appositamente per gli spazi del Museo, sfidano le gerarchie e propongono un’arte universale che resiste all’aura del tempo. La sua innovativa reinterpretazione del trittico – ispirato dall’opera di Mariotto Albertinelli presente nella collezione del Museo – apre inedite prospettive sulla sua pratica artistica, e nel contempo getta nuova luce sugli straordinari capolavori di pittura italiana che il Museo Poldi Pezzoli custodisce a partire dal XIX secolo.

La mostra sarà accompagnata da una brochure illustrata con contributi di Nicolas Party e Arturo Galansino.

La mostra prosegue il dialogo, mai interrotto, del Museo con l’arte, dal passato al presente, dal gusto di Gian Giacomo Poldi Pezzoli all’estetica di un giovane, ma già affermato, rappresentante dell’arte contemporanea come Nicolas Party e si inserisce in una programmazione iniziata dal 2011 di rassegne di opere di artisti contemporanei create ispirandosi ai capolavori del Museo.

Biografia

Nicolas Party, nato a Losanna nel 1980, vive e lavora a New York.

Compie i suoi studi all’ECAL – École cantonale d’art di Losanna e alla Glasgow School of Arts in Scozia. Musei e istituzioni internazionali che hanno presentato le sue mostre personali includono il Musée des Beaux-Arts Montréal (2022), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC (2021), Kestner Gesellschaft, Hannover (2021), Consortium, Digione (2021), MASI, Lugano (2021), The FLAG Art Foundation, New York (2019), M WOODS, Pechino (2018-2019), Musée Magritte, Bruxelles (2018), Dallas Museum of Art, Dallas (2016), Centre Culturel Suisse, Parigi (2015) e Swiss Institute, New York (2012).

Museo Poldi Pezzoli

Via Manzoni 12 – Milano

02 794889 | 02 796334

info@museopoldipezzoli.org – https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=museo+pezzoli&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Orari

Da mercoledì a lunedì 10 – 13 / 14 – 18

Martedì chiuso

Biglietti 14/10 euro