A Pisa lo spettacolo “Urge” di Guascone Teatro

In scena parole e musica per raccontare “Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher”. Giovedì 28 aprile 2022 alle 21,00, presso Sammartino – Spazio Arsenale a Pisa, in Via San Martino 63, Guascone Teatro presenta “Urge”. Di e con Andrea Kaemmerle, accompagnato da Francesco Bottai alla voce e chitarra. Quarto ed ultimo appuntamento della rassegna “Il teatro allegro impertinente” (prima edizione).

Lo spettacolo è dedicato alle parole. «Urge ripartire dall’ebbrezza delle grandi parole al vento – spiega l’autore e interprete, Andrea Kaemmerle – assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’immaginazione».

Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è urlato, si è cantato, sussurrato: verba volant e questo è incantevole, le parole volano altrove, come polline, come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la salvezza perché per insegnare una canzone ad un bambino non serve altro che il tempo. Verba volant, scripta manent è una maledizione, un insulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immortalato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare la propria parola rimanda al far west di Sergio Leone, epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete prima di avere dato un bacio.

Francesco Bottai, raffinato e protoromantico cantautore teatrale ed Andrea Kaemmerle, attore ed autore da più di 30 anni, entrambi divertiti ed ammaliati da molte cose comuni, amici e sodali, sono i due pescatori che ogni sera di spettacolo si mettono a pescare nel grande pozzo dell’umanità ricercando la bellezza della parola detta, cantata, sussurrata.

Ingresso unico 10 euro.

Informazioni e prenotazioni 3280625881 / 3203667354 / 050502640

Arsenale cinema.com / guasconeteatro.it. È possibile prenotare telefonicamente ma anche per SMS, per Whatsapp o tramite e-mail indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Questo tipo di prenotazione sarà valida solo se confermata con messaggio di risposta da mostrare poi alla biglietteria.

«Arriva in città, nel cuore della città – spiega Andrea Kaemmerle (direttore atistico di Guascone Teatro) – la prima quartina di serate di teatro allegro, irriverente. Il 2022 non è solo un anno di lotta alla pandemia, è anche un anno di grandi compleanni. L’Arsenale ne compie 40, Guascone Teatro 30 ed Utopia del Buongusto ben 25. Bene, siamo stati bravi e lungimiranti ma è poco eccitante parlare di ciò che fu. Qui si va a buttarsi con testa e cuore in un nuovo inizio, arriva a Pisa una cosa che non c’era ed ora, almeno per 4 serate, c’è».