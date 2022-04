TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

in collaborazione con

Stefano Francioni Produzioni

presenta

LUNEDI 2 MAGGIO 2022 ORE 21,00

ROMA, AUDITORIUM CONCILIAZIONE

PAOLA MINACCIONI

in

“Dal vivo sono molto meglio”

Regia

PAOLA ROTA

Paola Minaccioni con lo spettacolo “Dal vivo sono molto meglio“, regia di Paola Rota, lunedì 2 maggio a Roma, Auditorium Conciliazione.Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire uno spaccato dei nostri tempi, una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. “Dal Vivo Sono Molto Meglio“, è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle sue imitazioni: da Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in sera è impossibile, si può capire solo dal vivo. Dal vivo infatti è molto meglio!