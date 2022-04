”Con Sorte” al Pacta Salone

E’ giunta al quarto e ultimo spettacolo la sesta edizione della rassegna PALCO OFF – Autori, attori, e storie di Sicilia, organizzata dall’Associazione La Memoria del teatro, con la direzione artistica di Francesca Vitale e la direzione organizzativa di Renato Lombardo, in calendario al Pacta Salone da dicembre 21 ad aprile 22.

La rassegna si conclude lunedì 11 e martedì 12 aprile 22 con una storia di estorsione che non lascia scampo, di tentativi falliti di sopravvivenza in una terra dove ancora la prevaricazione ha la meglio sulla voglia di resistere a un sistema perverso, complice la solitudine che accerchia i personaggi coinvolti. CON SORTE, inserito nell’ambito del progetto di Pacta denominato: DonneTeatroDiritti, interpretato da Oriana Martuccicon il testo scritto e diretto da Giacomo Guarneri, prodotto dall’associazione culturale Pentola Nera di Palermo, parte da una domanda: «Quanto è difficile stare dalla parte della legalità quando si vive immersi nel sistema mafioso?” Lo scenario è la Sicilia dei ricatti e delle intimidazioni di Cosa Nostra, di chi si piega per paura, per vigliaccheria, per opportunismo. Di chi non ce la fa a dire di no.

“Con Sorte”, una parola scissa per le accezioni che le sono proprie: unione e complicità ma anche imprevedibilità del destino.

Oriana Martucci è Rita, una signora di un’età indefinita, minuta che narra la sua vicenda, la sua vita, il suo amore per un marito “straniero” e perciò lontano dalle dinamiche del suo territorio; la sua mente è ormai disturbata, ma la narrazione è vivida e coinvolgente.

Racconta la storia di una giovane coppia proprietaria di una piccola attività commerciale in un quartiere popolare di una città, una Palermo mai nominata.

Il Mondo del Balocco, prima che un negozio è un luogo delle meraviglie che accoglie oggetti preziosi, giocattoli antichi, lavori artigianali e piccole opere d’arte che Rita e Rocco – siciliana lei, tedesco lui – hanno raccolto nei loro vagabondaggi in giro per il mondo. Trasformato in lavoro quello che inizialmente è solo un hobby, il piccolo bazar diventa un micro-mondo felice attorno a cui orbita la vita della coppia.

Una serenità e un successo raggiunto che poco alla volta si trasforma in paura con l’arrivo di allusioni seguite da intimidazioni e richieste di denaro alle quali lui si oppone fieramente, invece lei, più accomodante e abituata alle “scorciatoie locali”, si presta a cedere all’insaputa del marito, in nome di “un quieto vivere”, perché “lei sa come funziona”.

Attraverso le sue parole il pubblico entra nella vita del quartiere ma anche nell’ intimità della coppia, il cui legame non regge alla prova.

Un testo ben scritto, con garbo e cura, un testo amaro, appassionato, a tratti anche divertente e cinico.

Un testo originale, nato da un percorso sperimentale che attraverso una serie di laboratori e residenze con attori professionisti e non, dal 2017 ad oggi ha indagato il tema della mafiosità.

Dopo lo spettacolo, avrà luogo l’incontro con la compagnia e autorevoli esponenti delle Associazioni antiracket ed antiestorsione per testimoniare la loro esperienza.

