Comincia dal 1 aprile il mandato triennale di Emiliano Paoletti alla direzione del Polo del ‘900, centro culturale torinese composto da 25 enti partecipanti. In uscita Alessandro Bollo, direttore del Polo dal 2017 che chiude con risultati importanti (Premio Gianluca Spina per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività digitali – PoliMi; Premio Cultura di Gestione – Federculture; menzione Unesco nel programma World Heritage Canopy Platform) e molte potenzialità da sviluppare. I due si sono scambiati il testimone durante la presentazione del progetto “Una casa per Ezio Bosso” dello scorso 30 marzo in cui hanno annunciato insieme l’arrivo dell’archivio del compositore e pianista Ezio Bosso al Polo del ‘900 presso l’Istituto piemontese Antonio Gramsci e online sul portale 9CentRo.

BIO EMILIANO PAOLETTI

Classe 1974, nato a Roma e laureato in Storia Contemporanea all’Università di Bologna, Emiliano Paoletti si è distinto come progettista culturale, protagonista del recupero del Mattatoio a Testaccio a Roma, contribuendo a diverso titolo a importanti progetti di rigenerazione urbana tra cui il 104 di Parigi e Base Milano. Per quasi 20 anni ha lavorato alla produzione di grandi eventi: festival, biennali d’arte, mostre, concerti. Già Segretario Generale della Biennale dei Giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, con sede a Torino e produttore di importanti festival internazionali come Enzimi, FotoGrafia e Letterature a Roma. Vanta numerosissime collaborazioni internazionali in Europa, bacino del Mediterraneo, oltre a Stati Uniti e Cina. A lungo Direttore di Zone Attive, società di eventi del Palazzo delle Esposizioni, istituzione per la quale ha di recente rivestito il ruolo di coordinamento del Mattatoio. Ha inoltre collaborato con l’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, di cui è stato Capo della Segreteria nel periodo 2017-2021.

PRESENTAZIONE POLO DEL ‘900

Il Polo del ‘900 è un centro culturale dedicato al Novecento e all’attualità. Uno spazio multifunzionale aperto ai cittadini con particolare attenzione ai giovani. Il Polo nasce nel 2016 a Torino, progettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di Torino, Regione Piemonte. Attualmente conta 25 Enti partner che integrano in un unico spazio esperienze, storia e competenze diverse. Ospitato nel complesso juvarriano dei Quartieri Militari, il Polo del ‘900 si articola nei palazzi di San Daniele e di San Celso che in più di 8.000 mq. accolgono un museo, spazi per eventi, mostre e performance, una biblioteca, aule per la didattica, area bimbi, sale conferenze, un cinema all’aperto, un mini cinema e 9 km di archivi. I patrimoni del Polo sono anche consultabili online grazie a 9CentRo, un aggregatore di archivi e un hub che intende includere progressivamente tutte le realtà interessate a raccontare il ‘900 e i suoi protagonisti. Con più di 700.000 contenuti, tra fonti archivistiche e bibliografiche, 9CentRo è un punto di riferimento per la ricerca, per la didattica e le nuove modalità di fruizione creativa delle fonti. La concentrazione e l’integrazione degli archivi e delle biblioteche, assieme alla pluralità delle esperienze e delle competenze degli enti coinvolti nel progetto e alla volontà di mettere in connessione memoria e presente attraverso linguaggi e format diversi (arte, teatro, intelligenza artificiale, cinema, festival, maratone web, gaming), rendono il Polo un soggetto innovativo, aperto a un pubblico trasversale.

Il Polo è un luogo con tante anime diverse e una visione condivisa, mettere al centro la storia e il pensiero critico come materia e chiave di senso da cui partire per ragionare sull’oggi.

Canali Polo del ‘900

