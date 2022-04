Per “Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento” Palazzo Medici Riccardi si apre alla città gratuitamente

Mercoledì 6 aprile 2022, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento”, Palazzo Medici Riccardi si aprirà gratuitamente alla cittadinanza per un pomeriggio. Dalle 15 alle 18, esclusivamente previa prenotazione, sarà possibile visitare in anteprima assoluta l’esposizione, che aprirà ufficialmente il giorno seguente, giovedì 7 aprile. Le prenotazioni si possono fare a partire da sabato 2 aprile scrivendo alla mail info@palazzomediciriccardi.it.

“Oscar Ghiglia. Gli anni di Novecento”, a cura di Leonardo Ghiglia, Lucia Mannini e Stefano Zampieri, sarà ospitata a Palazzo Medici Riccardi fino al 13 settembre 2022. Promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da MUS.E in collaborazione con l’Istituto Matteucci di Viareggio, l’esposizione offre al pubblico la possibilità di conoscere e apprezzare le opere di un grande pittore del Novecento italiano di radice eminentemente toscana, eppure profondamente legato alle vicende artistiche europee del suo tempo.

Oscar Ghiglia (1876-1945), livornese, sceglie Firenze come città d’elezione dove sviluppare la propria ricerca, la propria creatività. Con lo sguardo fermo sugli insegnamenti di Giovanni Fattori e il pennello pronto ad accogliere le novità d’Oltralpe – prima fra tutte la pittura di Cézanne – l’artista matura una qualità pittorica altissima, quasi eletta, che in mostra è esemplarmente rappresentata dalla sua ricca produzione durante gli anni di Novecento, il movimento artistico sviluppatosi intorno alla figura di Margherita Sarfatti in nome di un “ritorno all’ordine” che Ghiglia interpreta in chiave assolutamente personale. È in questo periodo che il pittore raggiunge esiti di eccezionale qualità: basti ricordare La modella (1928-29), assunta a icona della mostra, a fianco dei meravigliosi accordi compositivi, cromatici e poetici sviluppati dal pittore nelle sue nature morte e nei suoi ritratti.

Info e prenotazioni

L’ingresso è consentito esclusivamente con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni scrivere alla mail info@palazzomediciriccardi.it.

*La visita alla mostra è consentita previo controllo della temperatura, igienizzazione delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica.

Orario

h.15.00-18.00. Ultimo ingresso h 17.45.

Accesso

Museo di Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3