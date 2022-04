“Forever”, il singolo che anticipa il nuovo disco di Bartolini

IL SINGOLO PER CAROSELLO RECORDS CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM DI INEDITI

Tredici anni, le prime sigarette, i momenti più intensi, quelli destinati a durare per sempre.

Bartolini, il cantautore che si è imposto all’attenzione di pubblico e critica per la sua musica al tempo stesso profonda e ironica, malinconica e leggera, torna con un nuovo singolo che anticipa il secondo disco di inediti.

Esce oggi 21 aprile per Carosello Records Forever: una raccolta di flashback e memorie legate all’adolescenza, quella della provincia a cui appartiene l’autore e di sensazioni non sempre facili da spiegare, spesso complesse da capire anche per noi stessi. Un nuovo tassello musicale che arriva a distanza di due anni dal fortunato album d’esordio “Penisola” e dopo i singoli Mon Amour, Controvento e Schiena.

Ascoltalo qui: https://orcd.co/bartolini-forever.

Classe 1995, nato in Calabria a Trebisacce e poi adottato da Manchester e Roma, Bartolini si tuffa con Forever nel suo passato e cerca di farci pace.

Questa canzone è un omaggio al me stesso di qualche anno fa. Lo guardo con nostalgia, insieme a quei momenti che per tutta la vita ho cercato di superare. Li ho accettati con il tempo, durante gli anni, mi hanno aiutato a diventare quello che sono oggi.

Impugna la chitarra, lasciandosi ispirare da Jean Dawson Dominic Fike e beabadoobee, e disegna un pezzo indie rock che inizia languido e malinconico per poi esplodere in un ritornello crudo ed energico, dai ritmi serratissimi. Il tutto senza rinunciare a una vena smaccatamente pop. Ci sono le atmosfere 90’s, ma più che il sogno americano ci trovi le cartoline di una California un po’ marcia: se ci guardi negli occhi, vedrai che un po’ siamo morti canta nel ritornello.



Crediti:

autore Bartolini

prodotto ed arrangiato da bartolini, jesse germanò, andrea messina

guitar by bartolini

drums by leonardo sentinelli

mix jesse germanò

assistant engineer cristiano de palo

mastering by filippo strang

grafiche by davide rossi doria

foto by davide rossi doria

Testo:

pensieri che

non riesco ad uscirne

io già a 13 anni

con le sigarette

ho un sacco da fare

mi manca mio padre

lei non può capire

ma tu puoi capirmi

ed io piangevo come te

insieme a te

senza di te

senza di te

e non ho mai

fatto l’amore come quella notte

e se ci guardi negli occhi

vedrai che un po’ siamo morti

e non ho mai

fatto l’amore come quella notte

e se ci guardi negli occhi

vedrai che un po’ siamo morti

ho fatto certe cose

e mi hanno reso solo più sensibile

anche se avevo tutto

forse certe volte è meglio perdere

non sono più come una volta

no ti prego non ti offendere

ho fatto certe cose

e mi hanno reso solo più solo

ed io piangevo come te

insieme a te

senza di te

senza di te

e non ho mai

fatto l’amore come quella notte

e se ci guardi negli occhi

vedrai che un po’ siamo morti

BIO

Bartolini è una creatura unica e ibrida, un cantante, produttore e autore a cavallo tra due generazioni – quella cresciuta in un mondo analogico e quella nata digitale – ma capace di rappresentarle entrambe con la sua musica al tempo stesso profonda e ironica, malinconica e leggera.

Giuseppe Bartolini, calabrese di Trebisacce, classe 1995, si avvicina alla musica da piccolissimo, distruggendo la collezione di vinili dei genitori. Comincia a suonare la chitarra a dieci anni e fin da subito dimostra di non voler confinare la sua passione in un genere specifico: si lascia iniziare dallo zio alle sonorità Anni Novanta di Nirvana e Smashing Pumpkins e dal padre alla New Wave di Joy Division, The Sound, Smiths e Cure, Song 2 dei Blur diventa la sua ossessione e adora vedere le Spice Girls esibirsi in televisione, prima di scoprire in adolescenza l’indierock e innamorarsene. Dopo una pausa di qualche anno dalla musica, l’ultimo anno del liceo questa torna prepotentemente nella sua vita. Finite le scuole superiori si trasferisce a Roma, dove comincia a scrivere le sue canzoni, prima in inglese e poi in italiano. Nel 2016 si trasferisce a Manchester, in Inghilterra, dove viene travolto dalla ricchezza della scena musicale della città e inizia a esibirsi in vari open mic, suonando le sue canzoni in italiano. È l’anno del boom dell’indie italiano, in particolare della scena romana, e questo lo stimola molto a livello creativo. Torna dunque in Italia ed entra nel collettivo Talenti Digital con cui pubblica le prime canzoni e organizza varie serate a Roma e in giro per lo Stivale. Il 2018 è l’anno di svolta: Bartolini pubblica alcune delle canzoni che successivamente danno vita al suo primo Ep BRT Vol.1 (2019): cinque brani che riassumono anni ed esperienze di vita e di scrittura tra Calabria, Roma e Manchester. Le canzoni Penelope e Manchester, contenute nell’Ep di debutto, vengono poi inserite nella colonna sonora della serie Netflix Summertime (2020).

Alla pubblicazione di BRT Vol.1 segue un tour estivo impreziosito dall’apertura di due date dell’Evergreen Tour 2019 di Calcutta e dalla partecipazione al MI AMI 2019, e un nuovo singolo, Te in particolare. Il 3 aprile 2020 esce il suo primo album, Penisola (distribuzione Carosello Records), anticipato dai singoli Non dirmi mai e Lunapark. Un perfetto mix tra brit pop, new wave d’oltreoceano e nuovo cantautorato pop italiano. YouNuts!, ovvero Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, già registi per Jovanotti, Salmo, Coez, Elisa, Thegiornalisti e tanti altri, si innamorano del progetto e realizzano il Sanguisuga.

Bartolini

