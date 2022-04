“La regina della neve” per il saggio dei bambini

Giovedì 21 aprile alle 19.00 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno si terrà il saggio spettacolo dei bambini che hanno partecipato al laboratorio della scuola di teatro Achab, condotto da Sonia Montanaro, operatrice di Giallo Mare Minimal Teatro, sostenuto dal Comune di Santa Croce sull’Arno e realizzato da Giallo Mare Minimal Teatro nell’ambito delle attività di Residenza Teatrale

In scena La regina della neve, liberamente tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen

Nevica, tutto è bianco e pieno di vita.

Kay e Gerda sono due tra i molti bambini che giocano. Giocano tanto, giocano sempre insieme.

Poi un frammento freddo entra nell’occhio del bimbo – nel cuore del bimbo – il suo carattere cambia all’improvviso e, all’improvviso, Kay sparisce. Con abilità ha agganciato una slitta candida, magnifica. E’ quella della Regina delle Nevi.

Gerda partirà sola, alla ricerca dell’amico e noi saremo con lei nella strada difficile che la porterà scalza al castello della Regina gelata.

La fiaba di Andersen ci ha accompagnato a sperimentare la ricerca, il viaggio intrapreso con uno scopo dando ad ogni passo qualcosa di sé, il proprio coraggio, la propria paura, le scarpette rosse amate, gli scarponcini di pelo che proteggevano dal freddo. Quasi si lascia nella speranza di trovare. E, seguendola, viene il sospetto che Gerda arrivi perché andando, insieme agli aiuti dei suoi incontri, ella ha lasciato.

Con brio e poesia ve la raccontiamo.

Siete attesi.

I piccoli in scena sono: Ornella Aliberti, Nicole Ceglie, Cesare Ciaponi, Guido Giuntoli, Davide Guidi, Lucilla Lazzerini, Aurora Lupi, Sofia Maioli, Giulia Malvolti, Bianca Ossani, Livia Parrini Marianelli, Gian Maria Remi, Elettra Riccioni, Rafael Russo, Rosi Russo, Cloe Salcito, Giorgia Venturi.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

In ottemperanza da quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro: per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, solo FFP2. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni.

Per informazioni comune di Santa Croce sull’Arno 571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.