”L’età dell’errore” al Teatro della Cooperativa

Di e con Flavio Oreglio

in collaborazione con Archivio Storico Cabaret Italiano

Basata sui documenti dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano e sulle ricerche del Centro Studi Musicomedians, quella che emerge è un’avventura artistica incredibile e meravigliosa.

Quarto appuntamento straordinario, a grande richiesta di pubblico, lunedì 11 aprile con Flavio Oreglio al Teatro della Cooperativa per l’ultima parte della storia del cabaret. Nei precedenti incontri Oreglio ha affrontato la genesi francese, l’esodo europeo e gli avvenimenti in Italia dal 1890 al 1968. Con L’età dell’errore il cerchio si chiude e si comprende come sia stato possibile arrivare all’errata concezione del cabaret come spettacolo comico, ritornando così, con consapevolezza, al punto di partenza, che ha generato la necessità di ricostruire questa storia incredibile.

Analizzando i fatti che hanno caratterizzato il periodo 1968-oggi, parecchie domande troveranno risposta: come, dove e perché si è generata l’equazione errata cabaret = comicità, quali sono stati i ruoli del Derby e dei teatri off a partire dagli anni ’70, qual è stata l’importanza di Zelig, cosa si nasconde dietro la presunta innovazione stand up. Resta aperta una questione fondamentale: cosa possiamo dire sul cabaret oggi? Esiste ancora? Ma soprattutto: alla luce dei ritrovamenti e delle scoperte effettuate, ha ancora senso porsi questa domanda?

Per saperne di più segnaliamo il libro L’Arte Ribelle edito da Sagoma Editore e gli aggiornamenti web curati da Sandro Paté sul sito www.archiviocabaret.it e sui profili Facebook Archivio Storico del Cabaret Italiano e instagram archiviocabaret.

