Due importanti appuntamenti sul palco del Teatro Pietro Aretino e del Teatro Petrarca

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022

Al via le due giornate di spettacoli del progetto Mappamondi Z – Teatro per le nuove generazioni curato da Nata Teatro e Rete Teatrale Aretina in collaborazione con Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo.

Due appuntamenti che vedono sul palco del Teatro Pietro Aretino e del Teatro Petrarca due spettacoli da non perdere.

Sabato 9 aprile alle ore 21.15 va in scena al Teatro Pietro Aretino il pluripremiato “ ” del Teatro Pirata, spettacolo che nasce dall’incontro della Compagnia con Fabio Spadoni, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, interprete di questa storia, che in sé racchiude il senso più profondo del lavoro: rendere una cosa impossibile possibile.

“Quando Fabio ci ha detto che voleva fare “l’attore del teatro col microfono” abbiamo sorriso di circostanza” si legge nelle note di regia di Simone Guerro “ma poi è arrivata l’idea di questo spettacolo. Fabio ha costruito con noi il suo clown, la sua maschera, esaltando le caratteristiche della sua personalità e sviluppandola su registri comici, la cui simpatia è pari solo alla poeticità, donando a una storia “normale” la fragile e incomprensibile bellezza della vita.”

Un’originale creazione tutta costruita sul rapporto tra un bambino ed il suo attaccamento verso la luna, un rapporto così forte che lo porta a cercarla e a catturarla per poi rendersi conto che la luna è un patrimonio comune e che non può essere appannaggio di nessuno. In un ambiente semplicissimo dove il teatro di figura contrassegna i momenti salienti della storia, Fabio Spadoni è un convincente tenerissimo bambino che in sintonia con la narrazione e la fisarmonica di Simone Guerro restituisce agli spettatori tutte le suggestioni di una storia poeticamente sensibile.

Domenica 10 aprile ci spostiamo al Teatro Petrarca, dove alle ore 21.15 sarà in scena Adrian Fartade, divulgatore scientifico, scrittore e Youtuber con lo spettacolo : A LOVE STORY.

“Da fonte di ispirazione per poesie d’amore a guida nei cieli notturni fino a meta più lontana del più grande viaggio dell’umanità, esploriamo la nostra storia per conoscere ed esplorare la Luna. Nell’antichità ci ha aiutato molto a farci le giuste domande sulla forma della Terra, sulle distanze cosmiche, su come era fatto l’universo. Ora invece ci sta aiutando a conoscere la storia del sistema solare, da miliardi di anni ad oggi, e ci sta svelando incredibili segreti riguardo alla storia del nostro pianeta e come siamo arrivati qui. Infine, nel futuro ospiterà le nostre basi per esplorare il sistema solare ancora di più, usando l’acqua ai poli, intrappolata sotto forma di ghiaccio, per carburante, acqua ed aria.”

Due appuntamenti da non perdere, due spettacoli tout public capaci di emozionare e coinvolgere trasversalmente più generazioni.

L’ingresso per ogni spettacolo è di 10€ – Gratuito per ragazze e ragazzi under 12.

Prenotazione obbligatoria al numero 3791425201

Mappamondi Z – Teatro per le nuove generazioni

A cura di Nata Teatro e Rete Teatrale Aretina, con il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Residenze Artistiche Toscane, Ministero della Cultura.

