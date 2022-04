Romeo e Giulietta Al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione va in scena “Romeo e Giulietta” con la regia di Valentina

Cognatti e le musiche dal vivo degli Ashram

Giovedì 5 Maggio al Teatro Ghione, via delle Fornaci, Roma, alle ore 21.00 va in scena

“Romeo e Giulietta”, il classico senza tempo di William Shakespeare, reinterpretato dalla

regia di Valentina Cognatti e con le musiche dal vivo del gruppo internazionale Ashram, e

con Loredana Piedimonte, Tommaso Cardarelli, Gaia Canestri, Gabriel Durastanti,

Michelangelo Raponi, Francesco Savi, Andrea Canestri, Raoul Di Maggio.

La regia intende celebrare uno straordinario capolavoro con una chiave di lettura che,

seppur moderna, ne rispetti la natura e la bellezza originaria: la storia di Verona, l’odio delle

famiglie rivali, le schermaglie per le strade, si concentrano su un unico fulcro, l'amore sacro,

assoluto, purissimo dei due protagonisti. Lo spettacolo non rinuncia alla potenza

comunicativa di immagini e parole, tra simbolismi evocativi e coreografie vibranti, ma allo

stesso tempo riflette sul valore universale dell’amore: eterno sentimento che sfugge a ogni

banalizzazione, l’amore muove i protagonisti, li spinge, li fa girare, è forza motrice dell’intero

spettacolo, è messaggio sempre attuale, fuori da stereotipi ed etichette.

L’amore e la morte sconvolgono le vite dei giovani figli di Montecchi e Capuleti, in una corsa

irrefrenabile verso il proprio destino. La storia ha un forte impatto tragico e il finale è noto,

ma molti dimenticano che i protagonisti non sono eroi della tragedia greca, ma giovanissimi

figli e figlie che non conoscono la morte né il dolore, ma ridono e scherzano, forti della loro

gioventù: quando il sangue irrompe nella loro vita non c’è esaltazione della tragedia, ma un

vuoto sconvolto senza spiegazioni e l’eterea bellezza dell’opera torna bruscamente alla

realtà. Per questo, la scelta della regia di affidare le parti dei giovani Capuleti e Montecchi a

attori giovani e restituire all’opera un contatto tangibile e istintivo con la nostra quotidianità.

Come una cornice del quadro, la musica del gruppo Ashram, eterea, spirituale, si sposa con

le immagini evocative dello spettacolo, crea bellezza e di bellezza si riempie. Come quadro

essa stessa, arte di grande valore, la musica diventa personaggio dell’opera, dialoga con gli

attori in perfetta sintonia, creando un’atmosfera connotata dall’emozione e dall’ascetismo.

Romeo e Giulietta di William Shakespeare

Regia Valentina Cognatti

Musiche dal vivo Ashram

Con Loredana Piedimonte, Tommaso Cardarelli, Gaia Canestri, Gabriel Durastanti,

Michelangelo Raponi, Francesco Savi, Andrea Canestri, Raoul Di Maggio

Aiuto regia Martina Grandin

Direzione organizzativa Alice Staccioli

Direzione tecnica Sofia Xella

Foto Federica De Santis

MARGOT THEATRE COMPANY – Direzione artistica Valentina Cognatti

info@margot-theatre.it – 3466226892 – www.margot-theatre.it/company/

Distribuzione Sara Bosio, Luca Borri

Giovedì 5 Maggio, ore 21.00

Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, Roma

Biglietti:

28,00€ Platea

23,00€ Galleria

20,00€ Ridotto platea

15,00€ Ridotto galleria

Biglietti disponibili su https://www.ticketone.it/event/romeo-e-giulietta-teatro-ghione-

15153886/

Per informazioni:

3466226892

info@margot-theatre.it

066372294

info@teatroghione.it

LA COMPAGNIA

Margot Theatre si occupa della produzione degli spettacoli teatrali diretti da Valentina

Cognatti, spesso avvalendosi del patrocinio dei Comuni del territorio e di molteplici

collaborazioni artistiche con compagnie e personaggi affermati nell’ambito teatrale. Tra gli

adattamenti diretti spiccano Romeo e Giulietta di W. Shakespeare e Il Maestro e

Margherita di M. Bulgakov. Dal 2014 porta in scena diversi spettacoli originali, tra i quali

Neime con Loredana Piedimonte e Giancarlo Fares e Io ed Emma, con Loredana Piedimonte.

L'ultima opera, LIFE – Il teatro-danza per raccontare la donna è in cartellone presso il

Teatro Vittoria di Roma (direzione artistica Viviana Toniolo). Nel 2021 la Compagnia vince

Fantasio – Festival di Regia 2021 con la regia di Valentina Cognatti, aggiudicandosi il Primo

Premio e il Premio del Pubblico con lo spettacolo “Sotto gli occhi di tutti”.

La poetica della compagnia amalgama diversi stili di arti performative: teatro di prosa, danza

contemporanea, physical theatre e teatro danza.

VALENTINA COGNATTI

Pedagogista e regista, da Marzo 2015 è direttrice artistica presso Margot Theatre. Iscritta al

corso di Laurea DAMS Teatro, Musica, Danza (Università Roma Tre). Laureata in Scienze

Motorie con una tesi in pedagogia dal titolo “L’educazione del corpo attraverso il teatro”,

prosegue la sua formazione studiando con artisti del calibro di Antonella Bertoni e Michele

Abbondanza (Carolyn Carlson), Dominique Dupuy e Julie Anne Stanzak (Pina Baush,

Wuppertal Tanztheater), Jan Arslev (Odin Teatret), Luc Bouy (Cullber Ballet). Insegnante di

pedagogia teatrale dal 2000, cura diverse tipologie di corsi per lo studio delle arti teatrali

dedicati a tutte le fasce d’età e ai gradi d’esperienza: studio del personaggio, analisi del testo,

azioni fisiche, training fisico, costruzione scenica, lettura espressiva e interpretazione. Dal

2015, cura diversi progetti di formazione negli Istituti scolastici e progetti europei di

educazione al teatro nelle scuole. Collabora con attori e musicisti. Regista poliedrica, porta in

scena classici e opere originali. Attenta alla cura del gesto, lavora principalmente

sull'espressività del corpo. I suoi spettacoli sono definiti "frame cinematografici" in cui

l'immagine teatrale è un insieme di scatti fotografici.