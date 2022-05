IUC, Gala Avos – Avos Project Scuola Internazionale di Musica in concerto

L’Istituzione Universitaria dei Concerti rinnova la sua collaborazione con Avos Project – Scuola Internazionale di Musica con il Gala Avos, nuovo appuntamento della stagione dei Concerti dell’Aula Magna in Sapienza di Roma, martedì 3 maggio ore 20.30.

Una serata tutta dedicata alla musica da camera, con un occhio di riguardo verso i giovani musicisti, che mantiene inalterata la vocazione della IUC, stagione dopo stagione: dopo il successo della stagioni estive, l’Istituzione Universitaria dei Concerti porta sul palco dell’Aula Magna i talentuosi giovani musicisti di di Avos Project insieme ad alcuni docenti della scuola, Mario Montore, anche fondatore della scuola, e Massimo Spada al pianoforte, Andrea Obiso, Andrea Romano e Mirei Yamada al violino, Luca Ranieri e Riccardo Savinelli alla viola, Alessio Pianelli, Diego Romano al violoncello.

“Il sodalizio tra Avos Project e Istituzione Universitaria dei Concerti nasce dalla volontà di offrire ai talenti della Scuola Internazionale di Musica un’opportunità unica in una vetrina prestigiosa – le parole di Mario Montore, fondatore e direttore artistico di Avos Project – La poetica di Avos si fonda sulla compartecipazione sul palco di grandi musicisti e giovani promesse nell’interpretazione dei capolavori del repertorio cameristico, in una visione che è motivo di crescita per entrambe le parti. Avos Project è già un riferimento per la musica classica in Italia e non solo, nonché specchio di una rinascita incentrata sulla qualità assoluta dei docenti, sul riconoscimento del talento degli allievi e sulla bellezza come unica vera forza capace di muovere il desiderio che tutti abbiamo, o dovremmo avere, di migliorarci. Una visione che corrisponde perfettamente con l’attenzione che la IUC rivolge ai giovani talenti e alle future generazioni della Musica, oltre all’estrema sensibilità per la qualità dell’offerta culturale che Avos ha già dimostrato di soddisfare nei già due anni di collaborazione con una delle principali istituzioni concertistiche della Capitale”.

In programma musiche di Rachmaninov, con il Trio élégiaque n.1 in sol minore, di Richard Strauss con il Sestetto dal’opera “Capriccio” op. 85, di Šostakovič con il Preludio e Scherzo per ottetto d’archi op. 11, di Franck con il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi op. 14. Per accedere ai concerti è richiesta la mascherina FFP2 e il modulo di autocertificazione richiesto dalla Sapienza. In sala saranno osservate tutte le norme covid-19 vigenti al momento del concerto. Biglietti Interi € 18 – € 13 (+DP), Under 30 € 7, Under 18 € 5. Info e dettagli: www.concertiiuc.it – Tel. 06.3610051-52 , botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it.