”Tappa di Selezione” della nona edizione del Premio Scenario infanzia 2022

Sono 15 i semifinalisti della nona edizione del Premio Scenario infanzia 2022 rivolto a progetti teatrali originali e inediti riservati a spettatori bambini, ragazzi, adolescenti, che parteciperanno alla Tappa di Selezione il 6, 7, 8 aprilepresso la Città del Teatro di Cascina.

I partecipanti alla Tappa – un’iniziativa promossa e realizzata dall’Associazione Scenario e La Città del Teatro di Cascina con il contributo di MiC – esporranno frammenti o parti del loro progetto in forma diretta e performativa, contenendo il loro intervento in un tempo massimo di 20 minuti.

Un Osservatorio critico, designato dall’Assemblea dell’Associazione Scenario, composto dai Soci dell’Associazione e dai membri esterni Daniela Nicosia (regista e drammaturga) e Giuseppe Semeraro (attore, regista e poeta), presa visione dei lavori, incontrerà gli artisti per un colloquio di approfondimento. Al termine della Tappa, sceglierà, in forma collegiale, i progetti destinati alla Finale del Premio che si svolgerà a Bologna nell’ambito di Scenario Festival (1-4 settembre 2022).

Promosso e sostenuto dai 37 soci dell’Associazione Scenario e realizzato con il contributo del MiC, il Premio nasce con lo scopo di incentivare nuove idee, progetti e visioni per un teatro rivolto ai nuovi spettatori, favorendo originali percorsi di ricerca nell’ambito dei linguaggi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, nella consapevolezza che l’universo dei bambini e dei ragazzi presenta necessità, tematiche, poetiche in continuo e veloce mutamento. Il rinnovamento generazionale rappresenta una risorsa indispensabile per un settore che, nato all’insegna della ricerca (di nuovi linguaggi per nuovi spettatori), deve continuare a interpretare un immaginario giovanile in continua e rapida evoluzione, con gli strumenti dell’invenzione, della fantasia, dello stupore, oltre i limiti delle definizioni di “genere” e anche delle professionalità esistenti.

Osservatorio del nuovo, occasione di censimento, dialogo e confronto per le giovani generazioni, Scenario lavora da sempre in quel territorio che precede la formalizzazione della ricerca: accoglie progetti che non sono ancora diventati spettacolo, ma che appartengono a necessità e linguaggi in via di esplorazione. Sua vocazione primaria è quella di documentare e comprendere – oltre che selezionare e premiare – le diverse modalità di avvicinamento al teatro da parte dei giovani artisti.

A questo scopo si sviluppa il rapporto fra l’Associazione e i partecipanti attraverso la rete delle Commissioni zonali, con momenti di incontro, sostegno e verifica, non limitati alla fase di selezione, ma protratti lungo tutto il percorso di elaborazione dei progetti e fino al debutto dello spettacolo vincitore.

Il termine infanzia, associato al nome del Premio, non si intende legato all’età anagrafica ma a una stagione dello spirito, che attiene al mutamento e alla ricerca costante, all’apertura, all’ascolto, al di fuori di consuetudini e categorie. Non quindi un teatro minore (o per un pubblico considerato minore), ma intrinsecamente senza confini, perché ancora da inventare nello sguardo aperto di uno spettatore “innocente”: non in-formato del linguaggio e delle convenzioni del teatro. Lo scenario dell’infanzia vuole essere il teatro che ritrova la sua infanzia, la condizione della sua nascita, in riferimento agli spettatori che custodiscono in sé l’attitudine allo stupore e alla sperimentazione tipici di questa stagione della vita.

L’Associazione Scenario è formata dai soci:

Albenga Kronoteatro impresa di produzione teatrale; Ancona AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali; Bari Teatri di Bari – Consorzio Società Cooperativa Teatro di Rilevante Interesse Culturale; Bassano del Grappa Operaestate Festival Veneto; Bergamo Il Teatro Prova; Bologna Agorà/Associazione Liberty, Centro di Promozione Teatrale La Soffitta, Teatri di Vita; Cagliari Cada Die Teatro impresa di produzione teatrale, Sardegna Teatro Teatro di Rilevante Interesse Culturale; Cascina Fondazione Sipario Toscana onlus La Città del Teatro Centro di Produzione Teatrale; Catania Teatro Stabile di Catania Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania; Empoli Giallo Mare Minimal Teatro impresa di produzione teatrale; Faenza Teatro Due Mondi aps; Forlì Accademia Perduta/Romagna Teatri Centro di Produzione Teatrale; Genova Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse Onlus Teatro di Rilevante Interesse Culturale; Milano ATIR Teatro Ringhiera, Campo Teatrale, Manifatture Teatrali Milanesi Centro di Produzione Teatrale, Teatro del Buratto Centro di Produzione Teatrale; Modena Artisti Drama aps, TIR DanzaAssociazione Teatrale; Napoli Teatro Bellini Teatro di Rilevante Interesse Culturale; Parma Associazione Micro Macro;Perugia Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale; Pescara Florian Metateatro Centro di Produzione Teatrale;Piacenza Teatro Gioco Vita Centro di Produzione Teatrale; Ravenna Ravenna Teatro Centro di Produzione Teatrale;Roma Area 06, Sala Umberto; San Lazzaro di Savena Compagnia Teatro dell’Argine impresa di produzione teatrale; San Miniato Teatrino dei Fondi impresa di produzione teatrale; Torino Fondazione Teatro Piemonte Europa/Festival delle Colline Torinesi Teatro di Rilevante Interesse Culturale, Fondazione Teatro ragazzi e giovani onlus Centro di Produzione Teatrale; Udine CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG Centro di Produzione Teatrale; Valsamoggia Teatro delle Ariette Associazione Culturale; Verona Babilonia Teatri; Vicenza La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale.

MERCOLEDÌ 6 APRILE

ore 14.30 California Under Routine

Sala Piccola Baladam B-side (Mirandola, Mo) / 6-10 anni

ore 15.00 Happy B-day TO ME!

Sala Grande Collettivo Komorebi (Bologna) / 6-10 anni

ore 15.30 Il Minotauro – Senza fili

Sala Piccola Adamah Teatro (San Giuliano Terme, Pi) / 6-10 anni

ore 16.00 Re del mondo

Ridotto Valentina Donati (Cesena, Fc) / 6-10 anni

ore 16.30 L’Osservatorio critico incontra le compagnie

GIOVEDÌ 7 APRILE

ore 10.00 He(i)ro

Sala Piccola 34134 (Trieste) / 14-18 anni

ore 10.30 Il soggetto perfetto

Ridotto Bartolucci/Selvatico (Fiumicino, Rm) / 14-18 anni

ore 11.00 La festa di fine anno

Sala Piccola Salvatore Cannova (Altofonte, Pa) / 14-18 anni

ore 11.30 Marina is present

Ridotto Anglani/Casasanta (Roma) / 14-18 anni

ore 12.00 L’Osservatorio critico incontra le compagnie

ore 15.00 Inciampo – Nà e il filo rosso

Sala Piccola Bellini/Costantini (Bergamo) / 4-8 anni

ore 15.30 Nessuno vuole fare Bruttisogni

Ridotto Henna Teatro (Pomigliano D’Arco, Na) / 5-10 anni

ore 16.00 Nunc

Sala Piccola Brat (San Giorgio di Nogaro, Ud) / 5-10 anni

ore 16.30 L’Osservatorio critico incontra le compagnie

VENERDÌ 8 APRILE

ore 9.30 Ornella

Sala Piccola Gaia Amico (Fidenza, Pr) / 14-18 anni

ore 10.00 May you live

Ridotto Francesca Tres (Colceresa, Vi) / 11-16 anni

ore 10.30 Pin! Sul sentiero dei nidi di ragno

Sala Piccola Francesca Camilla D’Amico / Bradamante Teatro (Pescara) / dai 12 anni

ore 11.00 Ninnoli

Ridotto Seppur (Frascati, Rm) / 14-18 anni

ore 11.30 L’Osservatorio critico incontra le compagnie

Informazioni e prenotazioni

La Tappa di Selezione è aperta al pubblico. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione necessaria: prenotazioni@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro

Via Tosco Romagnola, 656 – 56021 Cascina (Pi)

organizzazione: La Città del Teatro

referente: Ornella Pampana • tel. 050 744400 (int. 3) prenotazioni@lacittadelteatro.it – https://cittadelteatro.com

INFORMAZIONI

sede legale Associazione Scenario c/o Studio Andreazza

via dei Mille, 5 – 40121 Bologna

Sito www.associazionescenario.it

Link https://www.associazionescenario.it/edizioni/premio-scenario-infanzia-2022/#tappe

Fb: https://it-it.facebook.com/associazionescenario/

Twitter: https://mobile.twitter.com/premioscenario

Instagram: https://www.instagram.com/associazionescenario/?hl=it