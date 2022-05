Arte e tech per il museo del futuro

Una finestra virtuale tra il Museo Marino Marini di Firenze

e il Canal Grande: il collettivo internazionale Anotherview si aggiudica il 3/o Playable Museum Award

Si intitola Art Gate il progetto vincitore della call for ideas per progettare il Museo del Futuro un varco spazio-temporale tra Firenze e Venezia, unite dall’opera di Marino Marini

Autori della proposta tre artisti, designer e comunicatori da Italia, Russia e Olanda già esposti a Miami, Londra e Pechino

Annunciata inoltre la quarta edizione del bando rivolto a creativi e visionari di ogni ambito: in palio un grant di 10mila euro e il supporto alla realizzazione del progetto.Candidature aperte online fino al 15 settembre 2022

Firenze, 30 maggio 2022 – Una finestra virtuale, un varco nello spazio-tempo tra le città di Firenze e Venezia, unite dall’opera di Marino Marini. Si intitola Art Gate il progetto vincitore della 3/a edizione del Playable Museum Award, la call for ideas rivolta a architetti, designer, sviluppatori, maker, artisti, storyteller, visionari e creativi di ogni ambito per pensare e realizzare il Museo del Futuro, lanciata dal Museo Marino Marini di Firenze con un obiettivo: rivoluzionare la connessione fra persone, opere e istituzione museale attraverso tecnologia, innovazione e con uno sguardo al mondo del gaming.

Ad aggiudicarsi il grant da 10mila euro, oltre al supporto per lo sviluppo dell’idea messo in palio dal contest, è Anotherview Collective: collettivo internazionale di artisti, designer e comunicatori. Un italiano, una russa, un olandese, tutti giovani e di stanza a Milano rappresentanti di una nuova generazione di europei: costruttori di connessioni tra luoghi d’arte e bellezza e di ponti virtuali per il dialogo tra comunità.

L’Art Gate si aprirà entro l’estate proprio al Museo Marini di Firenze, e trasporterà il visitatore direttamente sul Canal Grande a Venezia per ammirare, in una veduta sincronizzata con l’ora reale e creata grazie alle più avanzate tecnologie 8k, l’opera “L’angelo della città”, realizzata proprio da Marini e posta all’ingresso della Fondazione Guggenheim, in una prospettiva che rompe le barriere fisiche e percettive.

“Siamo stati conquistati da questa idea che abbina tecnologia e immaginazione – spiega Patrizia Asproni, presidente del Museo Marino Marini – Art Gate, come lo Stargate del celebre film, permette di accedere a un luogo altro, ad un’altra dimensione. È una finestra che in modo straniante collega istantaneamente due diversi punti dello spazio-tempo. In un mondo che si sta trasferendo sul Metaverso, è il varco che permette di osservare l’altroquando”.

Partendo da esperienze diverse nel mondo dell’arte, della comunicazione e del design, Marco Tabasso, Tatiana Uzlova e Robert Andriessen hanno dato vita nel 2017 ad Anotherview, un progetto “borderline” che consiste nella creazione di “finestre nomadi digitali”, ognuna delle quali racconta un giorno in un diverso luogo del mondo. Senza uno studio, uno showroom o un magazzino fisico, Anotherview ha virtualmente sede a Milano, ma è costantemente “altrove”, impegnato nella ricerca di storie e viste uniche che possano raccontare un tassello della nostra contemporaneità. Le finestre di Anotherview sono state esposte in fiere e mostre internazionali, come Art Basel Design Miami a Miami e Basilea, PAD London e Jingart in Cina.

Più di 500 le proposte pervenute nel corso delle tre edizioni del contest, accomunate da un unico fattore: pensare fuori dagli schemi. E al via la presentazione del nuovo bando per il 2022: la partecipazione è aperta e l’unico limite è l’immaginazione. Per candidare la propria idea è sufficiente aderire al bando sul sito internet del museo entro il 15 settembre 2022 (info: www.museomarinomarini.it/playable).

Avviato nel 2017 grazie alla collaborazione del creativo e game designer Fabio Viola, il Playable Museum Award si avvale di una giuria di esperti a livello internazionale provenienti da prestigiose istituzioni italiane e straniere il cui ruolo, oltre che nella valutazione dei lavori, consiste anche nell’accompagnamento dei vincitori lungo le varie fasi della realizzazione del progetto. L’iniziativa conferma il ruolo del Museo Marino Marini come hub di innovazione e sperimentazione: un laboratorio dove pensare prototipi da poter poi declinare anche in altri spazi. Tutte le proposte partecipanti ricevono visibilità tramite la presenza sul sito dell’iniziativa: un data base di creatività a cui attingere liberamente, un luogo per far incontrare le idee e i musei che desiderano realizzarle.

Info, bando e progetti delle passate edizioni: www.museomarinomarini.it/playable

Il Museo Marino Marini è nato dalla volontà di Marino e Marina Marini che, alla fine degli anni Settanta del Novecento, individuarono l’ex chiesa di San Pancrazio di Firenze come luogo ideale al quale legare la donazione di opere che l’artista, poco prima di morire, aveva fatto alla città. La ristrutturazione della chiesa, recuperata dopo secoli e ridestinata a una funzione pubblica, è stata realizzata dagli architetti Lorenzo Papi e Bruno Sacchi che hanno saputo creare un allestimento a immagine e somiglianza di quel mondo così affascinante di Marino Marini, uno dei personaggi più significativi della cultura figurativa del Novecento. Il museo ospita 183 opere di Marino Marini: disegni, litografie, dipinti, sculture, tutte esposte al pubblico sui quattro livelli del museo. Parte integrante del museo, recuperata alla visita del pubblico dopo un lungo restauro, è una delle meraviglie del Rinascimento fiorentino: la Cappella Rucellai, capolavoro assoluto dell’architetto Leon Battista Alberti, con il Tempietto del Santo Sepolcro.