Formazione – innovazione – ricerca

da un’idea di Alessandro Longobardi

direzione artistica / dipartimento contemporaneo – ALESSIA GATTA

direzione artistica / dipartimento classico – ALESSANDRO RENDE

In programma il 28 maggio le audizioni per il nuovo anno accademico della scuola BrancaccioDanza.

In calendario, inoltre, il 14 e 15 maggio, presso il Teatro Brancaccino, delle lezioni di danza aperte a tutti.

BrancaccioDanza nasce dalla volontà di Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio, di aprirsi alla formazione e alla ricerca della danza, dando vita ad uno spazio verde al centro di Roma che valorizzi il benessere dei giovani danzatori e danzatrici e la loro formazione. L’obiettivo della scuola è sviluppare il talento, il potenziale e la tecnica dei propri allievi per formare danzatori completi, colti, versatili, che sappiano muoversi in un panorama variegato di linguaggi differenziati e che, seppur specializzati nella danza classica o nella danza contemporanea, vengano abituati a studiare e a confrontarsi con diversi stili e forme di comunicazione. La direzione artistica è doppia; affidata ad Alessia Gatta, coreografa della [RITMI SOTTERRANEI] contemporary dance company nonché docente internazionale, e ad Alessandro Rende, docente di danza classica e danzatore del Teatro dell’Opera di Roma.

È un luogo di incontro, studio e innovazione che accoglie allievi dai 6 ai 22 anni sotto la guida di docenti altamente qualificati, coreografi e danzatori di fama internazionale. Un centro specializzato dove coltivare e trasmettere la passione per la danza e per l’arte teatrale in genere. Prevede programmi di formazione innovativi e trasversali, docenti altamente qualificati e un respiro internazionale che guidano lo studente a scoprire una propria identità artistica che sia riconoscibile e matura, anche attraverso workshop, masterclass, laboratori coreografici e prove aperte al pubblico.

La formazione, motore pulsante di tutta l’attività, è articolata su più livelli e diversificata nei programmi e negli intenti. La scuola, dai 6 ai 18 anni, offre un percorso di propedeutica alla danza e un ciclo di studi accademico di otto anni con indirizzo classico e contemporaneo. A partire dai 18 anni sono previsti due corsi professionali di perfezionamento: uno in danza classica e uno riservato a danzatori contemporanei, entrambi volti ad assicurare un’adeguata padronanza di metodi e tecniche in ambito coreutico, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. Al termine del progetto formativo, BrancaccioDanza si prende cura dei propri allievi, mediante l’accompagnamento e il sostegno alla produzione di spettacoli e performance, attivando network con artisti e organizzazioni affermate nel panorama nazionale e internazionale.

La scuola di danza è dislocata in più edifici, offre sette sale studio, una delle quali adatta anche ad accogliere il pubblico. Location comune sono gli affascinanti Giardini Brancaccio, ubicati al piano superiore del Teatro e adiacenti all’omonimo palazzo nobiliare, circondati da roseti incantati, fertili orti e piante monumentali. Spiegano i direttori: “I nostri allievi hanno accesso al palcoscenico sia per motivi di studio che in occasione di spettacoli annuali, grazie alla presenza di partner, quali Viola Produzioni srl, società che gestisce il Teatro Brancaccio, il Teatro Sala Umberto e lo Spazio Diamante”.

BrancaccioDanza, a soli dieci minuti a piedi dalla stazione Termini, unisce così architettura sostenibile, pratica artistica ed esperienze immersive nella natura, in uno dei luoghi più affascinanti della capitale.

Nel 2021, dopo solo un anno dalla sua costituzione, BrancaccioDanza ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Cultura per il progetto di ricambio generazionale Wom Dialogues destinato a promuovere e formare artisti under30: danzatori, musicisti, coreografi e drammaturghi dando la possibilità a sette di loro di realizzare una propria produzione.

BrancaccioDanza – Via Mecenate, 2, 00184 Roma

IG @brancaccio.danza

www.brancacciodanza.com

PROGRAMMA LEZIONI APERTE:

14 MAGGIO

10:00 – 11:00 classico corso avanzato (17- 18 anni)

11:15 – 12:00 contemporaneo avanzato (17- 18 anni)

12:15 – 13:15 classico intermedio (15 – 16 anni)

13:30 – 14:15 contemporaneo intermedio (15 – 16 anni)

15 MAGGIO

10:00 – 11:00 classico principianti II (12 – 13 anni)

11:00 – 11:45 contemporaneo principianti I e II (12 – 13 anni)

12:00 – 13:00 classico base (10 – 11 anni)

13:00 – 13:30 tecnica maschile (11 – 13 anni)

13:45 – 14: 30 contemporaneo base (10 – 11 anni)