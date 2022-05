LE NOZZE DI FIGARO

Il Maggio Musicale Fiorentino omaggia lo scomparso regista britannico Jonathan Miller ripresentando dopo 30 anni le sue Nozze di Figaro al Teatro della Pergola dove debuttarono nel 1992. Il suo allestimento del capolavoro mozartiano ebbe subito grande successo divenendo un classico, riproposto nel cartellone del Maggio nel 2003 e nel 2010 in una versione riadattata per il Comunale.

La regia oggi viene ripresa da Georg Rootering nella sua cornice settecentesca, il Teatro della Pergola nel quale, tra l’altro, venne rappresentato per la prima volta in Italia nel 1788.

Bellissime e sobrie le scene di Peter J. Davison che acquistano profondità da un atto all’altro. I costumi di Sue Blane sono eleganti e preziosi, alla moda del tempo ma privi di ogni ornamento superfluo, rivelando un gusto quasi “neoclassico”. Le raffinate luci di Emanuele Agliati scandiscono lo scorrere del tempo della folle journée dal mattino fino al calar della notte.

La direzione dell’Orchestra del Maggio è nelle mani dell’austriaco Theodor Guschlbauer, che ci regala una lettura radicata nella tradizione dell’opera mozartiana, scandita con rigore ed in un’esecuzione pressoché integrale.

Cast di buon livello e ben affiatato. Alessandro Luongo è un Conte D’Almaviva ricco di sfumature e di grande disinvoltura scenica. Luca Micheletti regala la sua voce corposa a Figaro, offrendoci anche un’ottima performance attoriale. La canadese Kirsten MacKinnon interpreta la Contessa d’Almaviva con grazia ed una bella presenza scenica. Benedetta Torre è una Susanna centrata, che offre una performance vocale in crescendo, grazie a una voce ben emessa e dal timbro personale. Serena Malfi è un credibilissimo giovane Cherubino, figura enigmatica dell’opera mozartina che suscita diletto e simpatia con il suo non saper controllare le proprie volubili pulsioni amorose.

Buoni gli interventi del Coro del Maggio Musicale diretto da Lorenzo Fratini, nonostante l’uso in scena della mascherina che stonava leggermente.

Pubblico soddisfatto che non lesina in applausi, in particolare per Torre e Micheletti.

Teatro della Pergola – 84° Festival del Maggio Musicale Fiorentino

LE NOZZE DI FIGARO

Commedia per musica in quattro atti K. 492

Libretto di Lorenzo Da Ponte

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Il Conte d’Almaviva Alessandro Luongo

La Contessa d’Almaviva Kirsten MacKinnon

Susanna Benedetta Torre

Figaro Luca Micheletti

Cherubino Serena Malfi

Marcellina Carmen Buendía

Bartolo Fabio Capitanucci

Don Basilio Paolo Antognetti

Don Curzio Antonio Garés

Barbarina Rosalia Cíd

Antonio Davide Piva

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Direttore Theodor Guschlbauer

Maestro del coro Lorenzo Fratini

Regia Jonathan Miller

ripresa da Georg Rootering

Scene Peter J. Davison

Costumi Sue Blane

Luci Emanuele Agliati

Movimenti coreografici Livia Risso

Allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Daria Missori