Raccolta fondi per Eirenefest, il festival del libro per la pace e la non violenza

La kermesse è in programma dal 2 al 5 giugno 2022 nella suggestiva cornice del quartiere romano di San Lorenzo. Per finanziare il progetto, promosso da Terra Nuova Edizioni, è stata lanciata una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso

In un periodo storico segnato non solo dalla guerra ma da una crescente disumanizzazione, dovuta anche alla pandemia che ci ha allontanato gli uni dagli altri e a un crescente ricorso alla realtà virtuale, i libri rappresentano ancora preziosi strumenti per fermarsi a riflettere, ritrovando sé stessi e le persone che ci stanno attorno.

Per valorizzare il ruolo fondamentale svolto dai libri per il presente e per il futuro dell’umanità, la casa editrice Terra Nuova Edizioni ha scelto di lanciare su Produzioni dal Basso – prima piattaforma di crowdfunding e social innovation – una campagna di raccolta fondi per finanziare Eirenefest, il festival del libro per la pace e la non violenza, in programma a Roma dal 2 al 5 giugno 2022. Cornice della kermesse, il suggestivo quartiere San Lorenzo, rione famoso per la sua vitalità, socialità e impegno. Gli incontri si svolgeranno principalmente nei Giardini del Verano, ma non mancheranno eventi anche all’interno delle diverse sedi istituzionali, culturali e associative del quartiere.

Al festival sono invitati case editrici, autori, scuole di ogni ordine e grado e realtà del Terzo Settore impegnate nel promuovere la pace, che avranno così una preziosa occasione per creare nuove reti di relazioni e, soprattutto, per confrontarsi sulle tematiche trattate durante la manifestazione: lo stop alle armi nucleari, la cura del pianeta, la promozione della cultura della non violenza, la lotta alle discriminazioni e la valorizzazione del Mediterraneo come mare di pace.

Per chi sceglierà di contribuire alla raccolta fondi sono state messe in palio ricompense speciali, dagli sconti sui libri acquistati al festival a gadget esclusivi.

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/eirenefest-festival-del-libro-per-la-pace-e-la-nonviolenza/