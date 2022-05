Samarcanda Teatro debutta con “Cecè” di Pirandello

Il prossimo 5 giugno 2022 a Battipaglia “Samarcanda Teatro” porta al debutto in scena “CECÈ”, allegra ed inconsueta commedia di Luigi Pirandello adattata e diretta da Enzo Fauci.

L’evento si colloca a distanza di meno di un mese dall’altro apprezzato debutto della storica compagnia teatrale battipagliese, ritornata alle scene lo scorso 8 maggio con “In tre sotto il letto”, frizzante commedia di Stefania De Ruvo diretta ed interpretata sempre da Enzo Fauci.

Ad interpretare “CECÈ” saranno Donato Ciociola nei panni dello scanzonato e spudorato protagonista, Nino Chillemi nei panni di Squatriglia e Giusy Murrone, a ricoprire il ruolo della giovane ed affascinante Nada.

In scena anche il regista della commedia Enzo Fauci, assistente di scena Filomena Voto, mentre la Direzione di Produzione è curata come sempre da Francesco D’Andrea, fondatore e Presidente di Samarcanda Teatro.

La commedia sarà rappresentata presso la Sala Auditorium “S. Gregorio VII”, in Via Manzoni a Battipaglia, con inizio alle ore 20,30. Il biglietto d’ingresso con posto unico per assistere allo spettacolo, al costo di euro 5,00 può essere acquistato presso le prevendite di Battipaglia: Libreria Mondadori, in Via Mazzini 31; Bar Caffè Arté, in Via Italia 35; Copy & Copy Sas, in Via Salgari 22.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0828-307766 – 3317117342 – 335387954. Per bambini e ragazzi fino a 12 anni di età l’entrata è gratuita.