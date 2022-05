“Sergio” il nuovo singolo dei Dimore

Da venerdì 20 maggio sarà disponibile in rotazione radiofonica “Sergio”, nuovo singolo dei Dimore e a partire da 25 maggio anche sui digital stores. ‘Sergio’ è il secondo capitolo che si aggiunge al precedente lancio del singolo ‘Monet’. Un nuovo tassello a comporre il mosaico dell’ep di prossima pubblicazione, raccolta di cinque storie suddivise in cinque brani che hanno come tema le relazioni.

‘Sergio’ è il migliore amico del protagonista di ‘Monet’ il quale viene spronato e motivato a non rimanere intrappolato nei suoi sogni irrealizzati ed aulici. Per operare questo cambiamento, il protagonista parte da un pensiero statico della sua infanzia dove i personaggi che l’hanno abitata, ormai scomparsi e rimpianti, cominciano dal luogo in cui erano stati collocati mentalmente, verso una posizione più libera, che li rende ripensabili sotto forme diverse e più concrete.

‘Sergio’ è un brano rock, il giro di basso è una costante soluzione insieme al groove dritto e martellante della batteria dove gli arrangiamenti ed il suono riconducono ad influenze synth della new wave anni ’80.

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/Wkk0XXWG6qE

CHI SONO I DIMORE

Dimore è il progetto di Alessandro Camisa e Antonello Mauro, un progetto che si evolve tra Firenze e Bologna, le città dei due musicisti. Così come le città in cui vivono, anche le personalità di Alessandro e Antonello sono diverse e complementari, permettendo al gruppo di sviluppare un sound intenso e una scrittura matura. Nel marzo 2022 pubblicano ‘Monet’, brano che rientra in un progetto più ampio in cui i Dimore cercano di slegarsi dalla tradizionale formula dell’album intendendo pubblicare, per il 2022, un susseguirsi di canzoni-romanzo tra loro legate a compilare un Ep di prossima pubblicazione.

