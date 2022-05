Spazi estivi, riapre Anconella Garden a Firenze

E’ già estate nel polmone verde di Firenze Sud, ogni sera un evento diverso

Quattro mesi con Diramazioni Festival: musica live, benessere, libri e incontri

Il territorio è protagonista in calendario ricco di novità e gradite conferme

Come il punto ristoro, dove fermarsi per un aperitivo o una cena nel parco

E’ già estate nel polmone verde di Firenze Sud: giovedì 12 maggio riparte la stagione di Anconella Garden, lo spazio dell’Estate Fiorentina immerso nel parco. Quattro mesi di appuntamenti all’aria aperta fino a metà settembre, grazie alla programmazione culturale di Diramazioni Festival, con il contributo attivo delle associazioni del territorio. Musica live, benessere, libri e incontri: ogni sera un evento diverso per un calendario ricco di novità e gradite conferme. Come il punto ristoro, dove fermarsi per un aperitivo o una cena in compagnia.

Tutte le iniziative sono gratuite, con ingresso dal cancello di via Villamagna 39/d.

La serata inaugurale, giovedì 12 maggio, avrà inizio alle ore 19 con la performance di Nico Gori, clarinettista e sassofonista jazz che vanta collaborazioni con Stefano Bollani, Renato Sellani, Ellade Bandini, solo per citarne alcuni. Ad accompagnarlo all’Anconella Garden ci saranno Marco Pezzola al pianoforte, Bernardo Sacconi al contrabbasso, Cosimo Marchese alla batteria. Seguirà una jam session con diversi musicisti, dedicata al bluesman Leonardo Boni, recentemente scomparso.

La stagione di Anconella Garden proseguirà tra musica live, tra jazz, blues, bossa nova e cantautorato italiano, inediti appuntamenti dedicati alla poesia, attività sportive accessibili a tutti, cinema all’aperto (soprattutto a caratterizzare il mese di agosto), presentazione di libri e incontri altamente inclusivi: proseguirà, infatti, la collaborazione avviata lo scorso anno con associazioni e professionisti attivi nella lingua dei segni per appuntamenti fruibili anche dai non udenti. In calendario anche esperienze pensate per essere vissute anche dai non vedenti.

“Attraverso la programmazione culturale dei mesi estivi – dichiara Domenico Luca Longo, dell’Associazione Cambiamusica!-Firenze – Festival Diramazioni – vogliamo valorizzare il lavoro che le associazioni del quartiere portano avanti tutto l’anno. Un calendario particolarmente variegato e volto a coinvolgere generazioni diverse, per godere insieme del polmone verde di Firenze sud”.

Ogni giorno, dalle ore 16.00 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta al punto ristoro di Anconella Garden. Tra le proposte gli aperitivi a bassa gradazione alcolica, come la linea degli Spritz floreali e colorati, e cocktail analcolici creati ad hoc dai bartender, accompagnati da hummus, guacamole e tacos, best seller nelle passate stagioni. Il menu della cena si presenta ancora più ricco: oltre ai grandi classici come frittura di pesce, hamburger e pizza, lo chef Alexandro Sala e il suo staff proporranno primi piatti freschi – linguine alle vongole, paccheri zucchine e burrata – secondi più sostanziosi – filetto di branzino dello chef, pollo kaarage – e alternative veg come la Quinoa in salsa Giapponese, oltre a tante crudité di verdure con cui combattere la calura estiva.