World Dance Award Como

È di nuovo la Cura a declinare sé stessa in ambiti diversi e parimenti essenziali e alla fine complementari.

Città Fratelli Tutti è l’iniziativa civica nata per dare risposte concrete alle persone che vivono in condizioni di solitudine, povertà o marginalità, che ha trovato realizzazione concreta, per la prima volta in Italia, proprio a Como e a cui hanno aderito circa ottanta realtà del territorio tra terzo settore, imprese, associazioni di rappresentanza, realtà religiose istituzioni pubbliche, oltre a centinaia di cittadini.

Como Città Fratelli Tutti è prendersi cura della comunità in cui viviamo e delle persone che insieme a noi ne fanno parte – è realmente we care.

Ma sono davvero tanti i soggetti pubblici e privati che hanno aderito con entusiasmo al WDA 2022.

Dai soggetti istituzionali locali Comune e Teatro Sociale, alle associazioni, alle aziende sponsor, ai partners strategici e tecnologici, uniti nell’affermare il valore della danza nel creare conoscenza, consapevolezza, apertura e inclusione, nel creare relazioni con se stessi, tra le persone, con i contesti in cui agisce.

La ventennale e internazionale storia del WDA lo fa riconoscere quale momento fondamentale per ambire a questo scopo.

Un evento di tale caratura ha il prestigioso patrocinio del MIBACT e il sostegno del Conseil International de Dance ONG UNESCO con sede a Parigi.

WDA aperto alla città e ai cittadini significa, in questa edizione, la realizzazione di laboratori in varie sedi, con diversi scopi e contenuti, rivolti ai giovani e giovanissimi studenti, ai danzatori professionisti, in collaborazione con gli istituti comprensivi della città.

E ancora significa entrare “in punta di piedi” danzando nella città.

Il Programma

La settimana dal 16 al 21 maggio vedrà lo svolgersi di due laboratori.

WDA LABS : I SEGRETI DEL BACK STAGE

Che accade prima del magico momento del chi è di scena? Quali e quante professionalità ruotano intorno alla preparazione di uno spettacolo? Quanti frammenti occorrono per comporre il mosaico finale?

Dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado per avvicinarli a tutto il mondo della creazione di uno spettacolo, il Laboratorio è condotto dal coreografo internazionale Matteo Addino e da Amina Pizzala, psicologa dello sport, che in un percorso narrativo ricco di emozioni e colpi di scena declineranno il concetto di Cura in contesti nuovi.

La Cura del pubblico futuro per fare nascere nei giovanissimi la consapevolezza del lavoro di gruppo che sta dietro all’evento, la Cura/ attenzione nei confronti di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, quali maestranze, tecnici, macchinisti, costumisti, che troppo spesso non hanno la dovuta valorizzazione.

E ancora la Cura verso un possibile futuro lavorativo approcciando alcune professionalità per scoprire, forse, i propri talenti e attitudini.

Ma ci piace pensare alla Cura dell’emozione nel vedere poi in scena uno spettacolo alla cui realizzazione tutti hanno preso parte.

Sedi: Istituti Comprensivi Como Borgovico, Como Centro, Como Lago