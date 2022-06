AVA LIVE 2022 “Io che amo solo te”

Art Voice Academy dedica la 10° edizione del concerto estivo all’amore

nel 60° anniversario del brano di Sergio Endrigo

Dopo le “Emozioni” del 2019 nell’anno del Centenario della Grande Guerra, il 2020 con “Il cerchio della vita” e il 2021 con “Rinascerò, Rinascerai”, per sottolineare le difficoltà vissute con la pandemia e la capacità di rinascita, sarà l’amore il tema portante della decima edizione del concerto “Ava Live” 2022, che si terrà domenica 3 luglio alle 21.00 nell’Arena del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV).

Un tema universale da promuovere con ancora più forza in questo 2022 che ci pone di fronte alle guerre e ai conflitti che pensavamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle.

Sul palco si alterneranno gli allievi del Centro di Alta formazione dello spettacolo, solisti, vocalist, Children, Teen and Young Choirs, il gruppo Golden Bliss, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e diretti dal Maestro Diego Basso.

Il tema musicale per l’edizione 2022 è intitolato “Io che amo solo te”, prendendo ispirazione da uno dei brani storici della musica italiana, scritto da Sergio Endrigo che quest’anno compie i 60 anni dalla sua pubblicazione.

«Il concerto AVA Live rappresenta sempre un momento molto importante nella vita di Art Voice Academy, in quanto per i nostri allievi significa, dopo mesi di studio e lavoro, mettersi alla prova su di un palcoscenico con la Grande Orchestra. – racconta il Maestro Diego Basso, Direttore D’Orchestra e Direttore Artistico di Art Voice Academy – Questo è proprio il loro momento, pur avendo alcuni di loro, nel corso dell’anno accademico, avuto l’opportunità di esibirsi con conosciuti e importanti artisti, quali Roby Facchinetti, Bocelli e Morandi, solo per citarne alcuni. Questo è stato un anno molto particolare, che ha visto una guerra susseguirsi ad una pandemia, e che non poteva non lasciare il segno anche tra i nostri giovani allievi. Per questo abbiamo desiderato dedicare AVA LIVE 2022 al tema dell’amore, facendo nostri i versi e le note di “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. Il concerto di Castelfranco Veneto sarà l’occasione per ritrovarsi, per stare insieme, preparandoci all’evento del 2023, quando il nostro Centro di Alta formazione per lo spettacolo compirà 20 anni.»

In scaletta oltre a “Io che amo solo te” brani pop italiani e internazionali in un concerto che come sempre è anche l’occasione per conoscere da vicino un’importante realtà musicale del territorio di Castelfranco, una vera e propria “cittadella della musica” che fin dalla sua fondazione nel 2003, ha riposto grande attenzione ai giovani e al loro talento nell’ambito della musica e del canto pop jazz e musical, offrendo una preparazione professionale di alto livello, seguiti da uno staff di docenti specializzati di Art Voice Academy.

Qualità che nel corso dell’Anno Accademico hanno permesso alle voci di Art Voice Academy di mettersi in luce in importanti palcoscenici nazionali tra cui: la tournée del «Symphony» con Roby Facchinetti, l’esecuzione dell’Inno Nazionale con Gianni Morandi e al Seat Music Awards 2021 in onda su Rai 1 con Andrea Bocelli all’Arena di Verona, nei concerti dedicati a Omaggio a Ennio Morricone e al Salieri Festival. Alcune delle Voci di Art Voice sono state inoltre selezionate all’interno del “Premio Nazionale Giancarlo Bigazzi” per partecipare alla finale che si svolgerà nel mese di settembre 2022, a Firenze.

Il concerto AVA Live 2022 è realizzato da Art Voice Academy, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, con il patrocinio della Regione del Veneto e i soci sostenitori dell’Accademia: Steelco, Trezeta, Kayland, Mar Auto, Bluergo, Modi Nuovi, Corti Romane, Ponte, Hollywood Service, Aristarco, Mox.

Commenta il sindaco, Stefano Marcon: «E’ un piacere ed un onore poter ospitare anche quest’anno lo spettacolo AVA Live a Castelfranco Veneto, un evento entrato ormai nella tradizione estiva castellana e che in un certo senso inaugura la rassegna estiva notti magiche Plus promossa dal comune con le realtà locali. Gli artisti Art Voice Academy ed il maestro Diego Basso rappresentano un fiore all’occhiello della nostra Città: a loro l’augurio per una stagione ricca di soddisfazioni».

Aggiunge l’assessore alla cultura, Roberta Garbuio: «Prosegue ormai la collaudata collaborazione tra il Comune e l’Art Voice Academy, che ogni anno chiude l’anno accademico con il tradizionale evento, che quest’anno apre la stagione concertistica di Notti Magiche Plus. Per questa occasione il tema prende spunto dal capolavoro di Sergio Endrigo, “Io che amo solo te”, auspicando che sia segnale di speranza in questo momento in cui ci rimbalzano storie di orrore e atrocità dall’Ucraina»

