Si svolge sino al 7 luglio 2022 la “Stagione Spazio FLIC 2021/22”, intensa programmazione di spettacoli organizzati dalla FLIC Scuola di Circo, progetto avviato nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino.

Le stagioni FLIC dedicano sempre ampio spazio agli allievi, attraverso la presentazione di creazioni personali e di spettacoli di fine corso diretti da registi di grande esperienza.

Nello Spazio FLIC dell’area Bunker di via Niccolò Paganini a Torino, nei giorni 23 e 24 giugno 2022 va in scena “L’Orda del Tempo”, spettacolo di fine corso dei 16 allievi iscritti al Secondo Anno che presentano al pubblico una creazione corale con regia di Marianna De Sanctis.

Lo spettacolo è il frutto di un percorso formativo di due anni il cui obiettivo è quello di far comprendere agli allievi cosa significa creare, ideare, allestire uno spettacolo e che consenta loro di essere pronti ad entrare nel mondo del lavoro.

La regista descrive così il lavoro di creazione:

“L’Orda Del Tempo dà spazio a figure umane, che vengono messe davanti ai loro limiti e alle loro paure.

Un’Orda, composta da 16 elementi di entrambi i sessi, nati, cresciuti e con il solo obiettivo di cercare e raggiungere l’origine del tempo ovunque essa sia.

Il tempo sarà allungato, rallentato, vissuto, clonato, invertito, sospeso, ridicolizzato, abbandonato.”

I 16 allievi del Secondo Anno, scelti tra le oltre 100 richieste pervenute due anni fa, sono:

Chiara Abbà (Cuneo-IT), Antonio Armone (Bologna-IT), Rosa Benvenuto (Genova-IT), Enrica Boringhieri (Bologna-IT), Irene Camuzzini (Cuneo-IT), Anita Cuneo (Lavagna-IT), Merel Duffels (Olanda), Nienke Goodijk (Germania), Ella Hummel (Germania), Alva Julia Jansson Harju (Svezia), Chiara Morini (Milano-IT), Román Prado Díaz (Spagna), Andrea Rocchi (Grosseto-IT), Martina Salza (Napoli-IT), Filippo Seziani (Milano-IT) e Melvin Sikkens (Olanda).

Marianna De Sanctis

Nata il primo giorno dell’autunno 1988, sotto il segno della Bilancia, circondata dal mare del sud Italia, all’ombra di un sole cocente e spazzata da venti violenti, ha imparato per la prima volta a fare dei buoni cappuccini. Poi, rendendosi conto che questa non era la sua vocazione, si è specializzata a Torino, presso la scuola di circo FLIC, di seguito a ESACTO’ LIDO di Tolosa con il circo e da 12 anni lavora in diversi contesti artistici.

I biglietti di ingresso sono di 10 € intero e 5 € ridotto, acquistabili online in mailticket.it o presso la biglietteria dello Spazio FLIC a partire da 1 ora prima dell’inizio. Il biglietto ridotto è per studenti, over 65 e altre categorie. Ulteriori informazioni si possono richiedere alla segreteria: tel. 011530217; email booking@flicscuolacirco.it

LA FLIC SCUOLA DI CIRCO IN BREVE

La FLIC Scuola di Circo è stata fondata nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino, la più antica società ginnica italiana nata nel 1844, ed è una delle scuole più rinomate a livello internazionale nel settore del circo contemporaneo.

La sua filosofia di alta tecnica circense e una pedagogia artistica innovativa hanno accompagnato più di 600 studenti di oltre 40 paesi diversi in quasi 20 anni, permettendo loro di diventare figure professionali complete.

La FLIC gode del patrocinio della Città di Torino, è sostenuta dalla Regione Piemonte che da tre anni l’ha selezionata come luogo di residenza artistica per il bando “Artisti nei territori“, e dal Ministero della Cultura che nel 2015 ne ha premiato il progetto Prospettiva Circo, inserendolo nella rosa dei 6 progetti nazionali di perfezionamento professionale scelti per il triennio 2015/2017, e nel 2018 e nel 2019 le ha assegnato il miglior punteggio in assoluto tra i progetti di formazione circense presentati per l’assegnazione del FUS.

È membro effettivo della FEDEC (Federazione Europea delle Scuole Professionali di Circo) e membro fondatore dell’ACCI (Associazione Circo Contemporaneo Italia).

LA STAGIONE SPAZIO FLIC 2021/22

ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

La stagione ha inoltre ricevuto il contributo della Città di Torino nell’ambito del bando triennale TAP – Torino Arti Performative promosso da Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Nazionale.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

– 6 e 7 luglio h.19:30 Spazio FLIC – “In forma breve”, presentazione progetti artistici personali degli allievi dell’Anno Artistico con messa in scena a cura di Flavio D’Andrea, Giulio Lanzafame e Alessandro Maida.