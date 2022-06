“Old Disco” è il nuovo singolo dei Freak Show

Dal 10 giugno 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Old Disco”, il nuovo singolo dei Freak Show.

Il brano è un omaggio alle discoteche e alla disco music degli anni ’70. La combinazione di questi due elementi, strettamente connessi tra loro, permise la rivoluzione della musica da ballo grazie anche al contributo del funk, dell’elettronica e delle orchestre Philly-sound: il primo vero esempio di crossover.

Spiega la band a proposito del brano: “Un omaggio alla musica che da 50 anni ci fa ballare, la disco music. Fatta a modo nostro”.

Nel videoclip, la band ci porta in un viaggio dentro le music hall, colori saturi, effetti visivi quasi psichedelici, come i fantastici anni ’70. La musica disco e il ballo visti come momento liberatorio, necessario. La voce è la regina del video, in omaggio alle favolose interpreti della disco music.

Guarda il videoclip: https://youtu.be/fjYuSBdLULY

Biografia

I Freak Show nascono nel settembre 2015. Fin da subito, senza esitazione, il gruppo si dedica alla composizione di pezzi originali e, nel giro di pochi mesi, mette insieme un repertorio piuttosto ampio. Il loro sound è influenzato dal funk degli anni ’70 e ‘80, senza perdere di vista il lato pop, che è un aspetto importante delle loro composizioni.

La band è attualmente formata da Max “Wonder” Pari (basso), Rossana Pedullà (voce), Eros Lolli (drum), Andrea Lodi (keybs) e Mattia Pirone (guitar) ma questo è il nucleo attorno al quale orbitano tanti altri amici musicisti poiché essi credono che lo scambio e la collaborazione tra artisti e i generi sia l’unica strada per produrre qualcosa di originale.